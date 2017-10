Previa CD Vitoria vs CD Mirandés: los jabatos quieren ser líderes

Google Plus

CD Vitoria vs CD Mirandés | Foto: CD Mirandés

El Club Deportivo Mirandés visita este domingo a las 17:00 horas de la tarde al CD Vitoria. Los hombres de Pablo Alfaro quieren encontrarse de nuevo con la victoria, y sumar los tres puntos para ser líderes de nuevo de este Grupo II de la Segunda División B.

A pesar de que el conjunto rojillo ha obtenido buenos resultados en lo que va de temporada tanto es así que se encuentran en la parte alta de la tabla clasificatoria, es cierto que los hombres de Pablo Alfaro no están mostrando mucha fluidez en su juego, y esto lo pueden pagar muy caro. Este domingo se enfrentan al filial del Eibar, un conjunto que mezcla la juventud con la veteranía, que hace que sea un fuerte rival. “Nos vamos a enfrentar a un filial muy atípico. Es el filial del Eibar, pero no juegan en Eibar ni la edad de sus componentes es tan joven como las de estos equipos de base. Todo esto hace que tenga una connotación diferente, como todos los partidos. Es un equipo físicamente muy fuerte, con gente con mucha estatura y que no se encuentra tan incómodo sin balón”, apuntaba el técnico rojillo.

En la última salida del Club Deportivo Mirandés, visitaron Merkatondoa un campo que destaca por sus dimensiones y por el césped artificial. En está ocasión se encontraran con un campo totalmente diferente. “La idea no es cambiar ni el estilo ni la forma de jugar, pero sí que debemos adaptarnos, como en cualquier otro partido, a lo que nos encontraremos allá", comentó Alfaro acerca de las diferencias del terreno de juego, que en está ocasión si cuenta con césped natural.

Para este partido, Pablo Alfaro contará con Limones, el guardameta está siendo uno de lo más destacados junto con Cervero. Limones, comparecía esta semana en rueda de prensa, donde el jugador hablaba de la situación del equipo. "Yo no lo veo así. Siempre digo que el portero está ahí y lo que tiene que hacer es su trabajo e intentar parar las que tenga. Creo que hemos empezado muy bien y están saliendo las cosas bien. Prueba de ello es que estamos ahí arriba", puntualizó.

Viajan hasta victoria los siguientes jugadores: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Kijera, Mario, Melli, Paris, Albistegi, Antonio Romero, Borja Sánchez, Pélaez, Jaime, Rúper, Yanis, Eloy Gila, Pito Camacho y Cervero.

Las buenas noticias llegaron a Miranda de Ebro, en los entrenamientos de esta semana debido a que Igor Martínez ha aumentado la intensidad en los entrenamientos, aunque no puede estar en está jornada se espera que su reincorporación con el equipo sea en los próximos días. El jugador tuvo que retirarse del tereno de juego en el partido frente al CD Izarra en el minuto 25.

El CD Vitoria un filial "atípico"

El CD Vitoria, es el filial del Eibar, que cuenta con jugadores con diferentes edades, donde muchos de ellos destacan por su veteranía y conocimiento de la categoría.

A pesar de contar con experiencia en la categoría, los vascos no han empezado muy bien la competición. Se encuentran en decimosexta posición con seis puntos. En la primera jornada empataron frente al Tudelano (1-1), en las jornadas 2 y 4 perdieron frente al Logroñes y Real Unión, respectivamente. Ganaron en la tercera jornada ganaron en su casa al filial de la Real Sociedad. En las dos últimas jornadas, el filial consiguió firmar dos empates frente al Arenas de Getxo y Gernika.

Posibles onces: CD Vitoria vs CD Mirandés

CD Vitoria: Areitio; López, Amelibia, Martínez, Cipetic; Martín, Azkue; López, Etxaburu, Xesc Reguís; Koldo Obieta

CD Mirandés: Limones; Paris, Israel Puerto, Melli, Kijera; Rúper, Antonio Romero; Borja Sánchez, Eloy Gila, Yanis; y Cervero.