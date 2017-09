Previa. CD Izarra - CD Mirandés: a por los tres puntos

Google Plus

CD Izarra vs CD Mirandés | Foto: CD Mirandés

El Club Deportivo Mirandés viaja a tierras navarras para enfrentarse al Club Deportivo Izarra. Los navarros juegan con la ventaja de conocer su campo a la perfección. Por su parte, los pupilos de Pablo Alfaro han entrenado esta semana sobre césped artificial. El Mirandés llega en un buen momento, tras ganar 1-0 al Peña Sport con gol de Diego Cervero, pichichi del conjunto rojillo. En lo que va de temporada el Mirandés ha conseguido tres victorias y un empate, por lo que los rojillos suman 10 puntos de los 12 posibles.

Será un partido muy especial para un jugador rojillo, y es que el delantero Pito Camacho, regresa a la que fue su casa y con la que dio el salto a la categoría de bronce. El almeriense era una pieza clave del conjunto de Estella y en la pasada campaña ayudó a su ex equipo a conseguir el objetivo de la salvación anotando 10 goles. Esta vez Pito se enfrentará a los que han sido sus compañeros "Tengo ilusión de volver a Estella, me encontraré con amigos y compañeros, además la gente me hizo sentir como en casa desde el primer día", comentó.

El jugador almeriense aseguraba que llegan a Merkatondoa en el peor momento. "Están con falta de puntos y siempre que ha ido allí un grande era un extra", comentó.

El míster Pablo Alfaro hablaba del césped y de la dificultad del Club Deportivo Izarra en la rueda de prensa previa al partido. "Sí, está claro que el césped artificial de su campo cambia muchas cosas ¿no? El bote no es el mismo, el balón no se frena, la pisada es distinta…pero bueno, sabemos que esto es algo que existe en esta categoría y no nos preocupa. Saben aprovecharlo, ya que practican un estilo directo diferente al nuestro. La clave será conseguir que nuestro estilo prevalezca al suyo", aseguró el técnico rojillo

No será la primera vez que se crucen ambos equipos, la última vez fue durante la temporada 2009/10, ambos conjuntos formaban parte del Grupo I de la Segunda División B. En los dos enfrentamientos fue el Mirandés quien se llevó los tres puntos. Además, los navarros y los burgaleses se han visto en más ocasiones tanto en la categoría de bronce como en Tercera División, quedando un balance de ocho victorias para el Club Deportivo Izarra, 15 empates y 18 victorias para el Club Deportivo Mirandés.

Pablo Alfaro ha convocado a: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Gorka Kijera, Mario, Melli, Paris, Albistegi, Antonio Romero, Borja Sánchez, Peláez, Igor Martínez, Rúper, Yanis, Eloy Gila, Pito Camacho y Cervero.

El Izarra con necesidad de sumar

El Club Deportivo Izarra siempre ha destacado por su juego en su casa, los de Estella convierte a Merkatondoa en un fortín, aunque en este curso no han empezado de la mejor manera. Y es que el conjunto local llega tras perder por 2-0 en el campo del Gernika. Una situación que empieza a preocupar y es que el Club Deportivo Izarra suma un punto de los 12 jugados. Tienen dos goles a favor y ocho en contra, por lo que la necesidad de sumar complicará aún más las cosas al Mirandés. Los de Diego Prendes han empatado frente al Arenas de Getxo y han perdido en tres ocasiones, la más destacable el 0-3 en casa frente al filial de la Real Sociedad.

Posibles onces: CD Izarra vs CD Mirandés

CD IZARRA: Julio Iricibar, Eneko, Cabrera, Briñol , Cacho, Yoel Sola, Bruno, Cisneros, Hinojosa, Aritz Eguaras, y Labaroda.

CD MIRANDÉS: Limones, Mario Hernández, Israel Puerto, Prieto, Paris, Rúper, Albistegui, Romero, Borja Sánchez, Yanis, Diego Cervero.