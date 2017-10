Previa Sevilla Atlético - Cádiz CF: Oportunidad ante el colista

Google Plus

El Cádiz intentará olvidar la dolorosa derrota ante el Osasuna contra el colista | Foto: Página Oficial Cádiz CF

Partido de urgencias el que se vive este miércoles en la ciudad deportiva del Sevilla FC. El filial sevillista, que es colista de la categoría, recibe a un Cádiz CF que encadena una mala racha de juego y de resultados, incapaz de ganar ni marcar en los últimos cuatro partidos de liga.

Colista e incapaz de ganar

El Sevilla Atlético de Tevenet atraviesa horas muy duras. El filial sevillista ha sido incapaz de conseguir una victoria en ocho partidos, con cinco derrotas y únicamente tres empates. Ha marcado solo tres goles y ha encajado doce, siendo el equipo que menos marca de la categoria y de los que más goles recibe.

Las bajas de Borja Lasso, Ivi y Diego González se están notando en un equipo que el año pasado jugó un gran juego y por momento parecía la revelación de la temporada.

En el último partido de liga, el primer filial sevillista sucumbió ante el todopoderoso Sporting de Gijón en El Molinón por tres goles a cero.

Crisis en el equipo cadista

Malos momentos los que se viven por la Tacita de Plata. El equipo dirigido por Álvaro Cervera encadena cuatro partidos sin ganar, tres de ellos con derrota, y cero goles a favor.

El equipo amarillo está en un momento de crisis tanto de resultados como de juego, con muchas voces en la afición que piden fichajes para una delantera que solo ha sido capaz de marcar cinco goles en ocho partidos de liga.

El Cádiz lleva un mes sin ganar en LaLiga 1|2|3 y además viene de perder en un partido que dolió mucho a la afición. No por el rival, ya que el Osasuna es un equipo que se presupone que luchará por ascender y perder contra ellos es algo que puede suceder, sino por la forma de salir derrotado del estadio Ramón de Carranza.

El conjunto cadista fue incapaz de marcar alguno de los tres penaltis que tuvo a su disposición, uno de ellos anulado por el árbitro por entrar en el área jugadores rojillos, y además acabó perdiendo por cero goles a dos.

Antecedentes

El filial sevillista y el equipo cadista se han enfrentado muchas veces en la división de bronce del fútbol español. De 16 veces que se han enfrentado, el Cádiz CF ha vencido seis veces, cinco veces han empatado y el Sevilla Atlético se ha llevado cinco victorias.

El año pasado se enfrentaron dos veces en la categoria de plata. En la jornada 19 de la temporada pasada, el Cádiz CF recibía al filial sevillista y conseguía golearlo por cuatro goles a uno. En el partido de vuelta, correspondiente a la jornada 40, empataría a tres goles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Declaraciones previas

Tevenet: “El partido contra el Cádiz es un partido bonito que tenemos que intentar ganar como sea”

Sobre el partido que el filial sevillista disputa este miércoles ante el Cádiz, su entrenador indicó que "el grupo trabaja ser más duro en el medio, acciones en área contraria. Es un grupo nuevo y hay que convertirlo en un equipo que sepa competir de la mejor manera y solo podemos insistir en ello. Ahora tenemos que recuperar a la gente tanto física como anímicamente porque ya está aquí el partido ante el Cádiz, un partido muy bonito ante nuestra gente que tenemos que intentar ganar como sea".

Cervera: “El Sevilla Atlético es de los que más corren de la categoría”

Tras la dura derrota del pasado sábado ante el Osasuna, el entrenador cántabro del Cádiz aseguró que, a priori, no va a realizar cambios en la filosofía del equipo tras cuatro partidos sin marcar: "La posibilidad de cambiar la tenemos pero no la forma de jugar. Debemos estar lo más serenos posibles". Al igual que descarta polémicas sobre el último partido: "En el vestuario no se ha hablado de los penaltis".

Hablando ya sobre el partido del miércoles en Sevilla, Cervera avisa que "son de los que más corren de la categoría", a la par que lo cataloga como trampa: "Vamos preparados. Se querrán apoyar en nosotros para salir de su situación, pero hemos demostrado que somos capaces de cosas buenas y otras no tan buenas. Es un partido que no nos sorprende".

Posibles onces