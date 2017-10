Álvaro Cervera: "La forma de jugar no la vamos a cambiar"

Fuente: Cádiz CF

El entrenador cadista Álvaro Cervera no cree que cambiar la forma de juego de su equipo sea adecuado si quiere cambiar la dinámica: "A todo el mundo le puede entrar dudas. Cambiar siempre hay posibilidad, cuando hemos visto a un jugador mejor que otro lo hemos hecho. La forma de jugar no la vamos a cambiar. Si queremos hacer jugar de otra manera a Alvarito y Salvi, Garrido o Servando es restarle potencial a ellos y al Cádiz. No creo que sea correcto. El día que nosotros no ganemos el primer atacado es el juego del equipo. Cuando ganas es un juego vistoso y cuando pierdes no va. Yo, que soy el entrenador, creo que tenemos que llevar las características de los jugadores al juego del equipo. Cambiarlo va a dejar muchas cosas en el camino. Si todo fuese posible, con todos los jugadores, todos jugaríamos como el Barça, pero no todo es posible ".

Del rival de mañana Cervera compartió su opinión: "Nosotros vamos preparados, sabemos que es un equipo que va a intentar apoyarse en nosotros para salir de la situación. Hemos demostrado que somos capaces de cosas muy buenas y de cosas no tan buenas. Es un partido no trampa porque no nos sorprende ya. Todo lo que estamos arrastrando es el 3-0 de Lorca. Es más, arrastramos los diez últimos minutos de aquel partido, porque pasaron muchas cosas que nunca habían pasado desde que estoy aquí. Eso tenemos sacar cuanto antes porque si no va a perseguirnos mucho tiempo. Hay que jugarlo. Si el contrario es mejor que tú lo perderás. En la ecuación hay que meter siempre al equipo contrario. Sería importante ganar y cambiar la dinámica. Podemos jugar fenomenal pero lo que importa es ganarlo. Intentaremos ganarlo, por supuesto ".