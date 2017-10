Google Plus

Javier Carpio y Álvaro García pasan por zona mixta

Javier Carpio ha sido uno de los jugadores del Cádiz CF que ha pasado por zona mixta, después de la derrota del Osasuna en el partido de ayer, esto ha sido su opinión: "Ha sido un partido extraño porque no se suele dar que te piten dos penaltis, que te manden repetir uno y fallar los tres. Hasta los penaltis ellos no nos habían creado ninguna ocasión de peligro. Era un partido de igual a igual porque tampoco nosotros habíamos creado mucho. Pero dentro del punto de vista personal, creo que si no metemos ningún penalti no merecemos ganar".

Carpio no cree que exista presión después de ir cosechando cuatro partidos sin ganar: "Presión ninguna. El público no ha pitado, ha estado animando. No nos vamos a poner una losa a estas alturas del campeonato. Son partidos que se dan. La fortuna de todo esto es que dentro de cuatro días tenemos un partido importante otra vez en el que intentaremos volver a la senda de la victoria que es lo que necesitamos".

El ambiente en el vestuario: "Dentro del vestuario no buscamos ni fantasmas ni nada. No debemos ponernos peso encima. Tenemos que ir partido a partido. Si nos metemos kilos en la mochila, lo haremos mal. Hay que corregir errores, eso es cierto. Otra cosa no".

Sobre la lesión de Marcos Mauro y si llegará a tiempo para el partido del miércoles: "Son casos que se da en los partidos. Esperemos que llegue Marcos y si no, el compañero que lo haga lo hará bien. Confiamos en cualquiera que esté de la plantilla".

Otro jugador de los que han pasado por zona mixta fue Álvaro García. El extremo cadista reaparece a los terrenos de juego después de una lesión que lo tuvo en dique seco durante tres semanas: “Físicamente todavía me falta, pero de la rodilla sin molestias. No me ha molestado más”

Su opinión sobre el partido de ayer: “Ha sido muy trabado y con muy pocas ocasiones. Pudo ganarlo cualquiera de los dos pero al final se decantó por ellos”.



Toca pasar página y pensar en el partido del filial sevillista: “Tocado no. A todos nos gusta ganar partidos. El equipo está mentalizado para conseguirlo. No vamos a cambiar de mentalidad de juego porque es la que nos ha llevado hasta aquí. Quedan muchos partidos. Ahora tenemos otro partido cerca y el equipo puede cambiar rápido la mentalidad de derrota”.



Sobre los penaltis fallados entiende que ha sido lo que ha marcado el resultado final, pero también defiende a los compañeros que decidieron lanzarlos. “Ocasiones claras que tenemos que intentar aprovecharlas. Este año nos han pitado unos cuantos y ha sido una pena no aprovecharlos. Son buenos lanzadores. Ellos toman la decisión de tirarlo y hay que apoyarlo. El portero los paró pero hay que animarlos porque los próximos seguro que lo meten”.