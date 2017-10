Álvaro Cervera: "No puedo decir a un jugador que no tire los penaltis"

Fuente: Cádiz CF

Nueva derrota del equipo dirigido por Álvaro Cervera, esta vez en casa ante el CA Osasuna, por 0-2. El entrenador cadista empezaba de esta forma la rueda de prensa posterior al partido: "Todas las derrotas son duras, pero ésta un poco más por la forma en la que se ha producido. Es dura".

Aitor García fue el responsable de tirar el primer penalti, pero el lanzamiento de este fue bloqueado por el meta osasunista: "Tenía la ilusión y la convicción imagino, si estaba convencido la tiene que tirar. El portero se la adivinó. El tema de los penaltis es un tema muy personal. Hemos visto fallar penaltis a los mejores jugadores. Dentro de varios jugadores que algunos se quedan a entrenar penaltis, el que quiera tirarlo lo tiene que tirar".

Álvaro Cervera quiso advertir que no prepara sólo a un lanzador de penaltis: "Nosotros planteamos los partidos viendo quién saca mejor las faltas, los saques de esquina desde cada perfil, una serie de cosas para los que hay jugadores. Los penaltis no hay una persona que te asegure que lo va a meter, yo no lo conozco, he visto marcarlos a los jugadores que menos han llamado la atención y viceversa. El viernes tiró tres penaltis al acabar el entrenamiento y los metió todos, no puedo decirle ahora que no lo tire. A partir de ahora habrá que pensarlo, puede ser. No conozco a ningún entrenador que designe quien tire los penaltis a no ser que tenga un jugador específico".

El entrenador cadista reconoce, antes que llegara el primer gol en contra de su equipo, que el Osasuna no fue superior: "El partido ha estado marcado por los penaltis porque ningún equipo era superior, y a partir de ahí ellos tuvieron la ocasión. La lesión de Marcos Mauro llega perdiendo el partido ya, Osasuna no estaba jugando con el Cádiz prácticamente".

Cervera reconoce que el equipo no esta bien: "Llevamos cuatro partidos sin marcar gol. El equipo está ansioso. No está bien. El partido no es bueno, hay que juzgarlo así. Venimos de un tres a cero, estamos más dudoso y soy el primero que lo reconoce".

El miércoles tiene que jugar otro partido, en Sevilla: "No somos un equipo acostumbrado a jugar entre semana porque me gusta tener cierto descanso, y a eso nos intentamos habituar. Hemos recuperado ya a todos salvo Sankaré. Los demás están bien".