Lorca FC - Cádiz CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 7 de LaLiga 1|2|3

Los jugadores del Lorca celebran el tercer gol | Foto: LaLiga

Llegaba el Cádiz a Lorca con la intención de olvidar el empate contra el Numancia, donde los jugadores amarillos aguantaron con diez jugadores toda la segunda mitad. Pero se iba a encontrar con un equipo que los iba a superar en todas las facetas del juego. El Lorca, con cinco puntos marcaba el descenso, y con esta contundente victoria ven al cuadro gaditano a solo tres puntos.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Jon Ander Garrido en propia puerta, golpe psicológico que arrastraron los de Álvaro Cervera durante casi todo el partido. El Cádiz no tuvo en ningún momento la intención de disputar la posesión, y cada vez que el balón se les acercaba lo desplazaban con demasiada prisa al campo rival. Los locales, cómodos con la pelota, no les hacía falta correr en exceso para cansar a los amarillos, que fueron meros espectadores de un partido en el que esta vez, no hubo pelea, ni lucha.

Perdidas completamente las señas de identidad, los de la Tacita de plata cambiaron dos jugadores en la segunda parte, en busca de algún acercamiento que les llevara hacia el empate. Una ilusión que se desvanecía con el paso de los minutos, ya que los jugadores no acertaban en prácticamente ninguna de las decisiones que tomaban. Despejes que llegaban directamente al portero, centros que no se remataban, disparos que se estrellaban en los blanquiazules, pases que no trazaban la trayectoria correcta.

En este sinfín de desastrosas desdichas tuvo un final acorde con lo sucedido anteriormente. Cifuentes, con un fallo incomprensible regalaba el segundo gol al Lorca, que dejaba sentenciado el duelo. Y este no fue el final. Cuando el partido llegaba a los últimos minutos, Merentiel colocaba el tercero en la cuenta de los locales. El Lorca sale del descenso, el Cádiz se desinfla.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Álvaro Cervera

4 | No acertó en el planteamiento del partido, ya que el equipo no entró en el encuentro hasta bien entrada la segunda parte. Tampoco en la formación del once. Colocó a Salvi junto a Dani Romera en la delantera, y el resultado del experimento fue desastroso. Ni una sola jugada de peligro en la primera parte. Intentó enmendar su error dando entrada a Carrillo y Rubén Cruz, pero no fue suficiente.

Cifuentes

3 | Además del error que condenó al equipo y sentenció el partido, en el que tuvo hasta dos opciones de pase en corto antes de regalar la pelota; no dibujó ni un solo pase en largo de forma correcta. Todos los balones, los sacaba en largo, y cada uno de ellos eran para que el Lorca se hiciera con la propiedad de los mismos.

Carpio

5 | El veterano lateral fue de menos a más. Defendió cuanto pudo, cortando algunos pases rasos y aéreos, pero tampoco fue su día. No ayudó en ataque, y fue otro jugador al que le quemaba el balón en los pies.

Servando

4 | En el primer gol, agacha la cabeza dejando pasar la pelota de forma absurda. Tras esto, intentó rehacerse y apostar por una defensa contundente. Pero el isleño, al igual que sus compañeros, dejó esta noche mucho que desear.

Marcos Mauro

5 | Fue de los pocos hombres que buscó la circulación del balón. Atento al corte, dejó algunos espacios en la primera parte que el Lorca supo aprovechar. En la segunda mitad, se mantuvo correcto y no dejó que los locales avanzaran posiciones.

Brian Oliván

3 | Empezó el encuentro despejando numerosos balones colgados a su zona. Expeditivo y rápido al comienzo, fue deshaciéndose y desapareciendo completamente del partido. Cualquier balón que veía, lo mandaba al campo rival, aspecto comprensible cuando ganas, pero no cuando te encuentras por debajo en el marcador. Durante la segunda parte no realizó ninguna permuta por su banda, dejando la parcela ofensiva en manos de Aitor.

Garrido

2 | No tuvo su noche el centrocampista vasco. A los cuatro minutos veía como centro rival golpeaba en su pierna y se adentraba en su portería. Su ánimo y moral decayeron. Hoy no fue ese guardián del centro del campo, que todo balón que se encuentra a su paso logra cortar, sino más bien todo lo contrario. No recuperó, no despejó, y corrió por el centro del campo sin dirección alguna.

Abdullah

6 | De lo mejor del Cádiz en el duelo de hoy. Conectó buenos pases, y fue el guía de un equipo sin rumbo, en el que poco pudo ayudar. No encontró compañeros que le ofrecieran desmarques. Tuvo en sus botas una buena oportunidad de golpeo en la primera parte, pero su disparo se marchó alto.

Nico Hidalgo

0 | El peor jugador cadista, una vez más. El miedo tiene apelmazado al granadino desde que llegó a Cádiz el año pasado. Las oportunidades que le brinda el míster han sido más que suficientes para demostrar algo. Aún no se saben cuáles son sus aptitudes, pero sí de que carece. Fue sustituido al término del descanso, tras cuarenta y cinco minutos en los que dejó huérfana la banda derecha del ataque gaditano.

Aitor García

5 | Hoy sí se atrevió. Logró regatear a varios rivales y buscó asociarse con Salvi y Dani Romera. Encargado de lanzar los saques de esquina, puso en aprietos a la defensa lorquina con sus centros al área. Ayudó a Brian Oliván en tareas defensivas.

Salvi

6 | Empezó el encuentro en una posición que no es la suya. Aún así, fue el que más corrió de los amarillos. Con sus incesantes cabalgadas, intentó llevar el peso del ataque gaditano. Pero todo es más complicado cuando has de hacer la guerra por tu cuenta. No tuvo acompañantes de calidad en internadas.

Dani Romera

0 | Desaparecido durante todo el tiempo que disputó. Los centrales blanquiazules tuvieron una noche plácida con el almeriense, al que apenas tuvieron que marcar. No protagonizó ninguna acción de peligro. También fue relegado al banquillo antes de que diera comienzo la segunda parte.

Rubén Cruz

5 | El delantero utrerano debutó en liga tras su lesión en el Trofeo Carranza. Sirvió de refresco en el ataque gaditano, manteniendo el balón en poder de los amarillos, y disparando a puerta en alguna ocasión.

Carrillo

5 | Fue otro cambio que dio aire al Cádiz, haciendo que los defensas sufrieran para marcarlo en cada centro que le ponían desde las bandas. Demostró un buen manejo del cuerpo a la hora de controlar el esférico de espaldas. El gol le llegará con el paso de los partidos.

Alberto Perea

6 | Otro futbolista que debutaba hoy en la liga después de haber sido operado de apendicitis durante la pretemporada. Sacó algún saque de esquina de forma acertada, y regateó a varios adversarios en dos acciones diferentes por la banda derecha, dejando buenos detalles técnicos.

El árbitro: Gorka Sagués Oscoz

3 | El colegiado vasco dejó muy bajo el listón en la primera mitad, sacando hasta cuatro tarjetas amarillas en menos de cuarenta y cinco minutos. Un listón que luego no supo equilibrar con las entradas de los rivales. Se equivocó en muchas de las decisiones que tomó, provocando las continuas protestas de los jugadores.