Previa Lorca CF - Cádiz CF: Toca volver a ganar

Equipos con sensaciones muy diferentes los que se enfrentan este sábado en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca. Por un lado, el equipo local entrenado por el ex valencianista Curro Torres que se encuentra en zona de descenso con cinco puntos, contando en su casillero con una sola victoria en el partido inaugural contra la Cultural Leonesa, dos empates ante Rayo Vallecano y Reus en casa y tres derrotas ante el Real Sporting, el Almería y el Huesca, todas como visitantes.

En una situación muy diferente llega el equipo de Álvaro Cervera. El Cádiz CF ocupa la tercera posición de la tabla con once puntos, sumando tres victorias ante Córdoba, Lugo y Nástic de Tarragona, dos empates en casa ante Alcorcón y Numancia, y una única derrota en Oviedo.

Cinco partidos sin ganar lleva el conjunto de Curro Torres

El Lorca CF se encuentra en una situación muy comprometida. Tras empezar con buenas sensaciones con la victoria en el debut liguero ante la Cultural Leonesa, el equipo de Curro Torres vio como se fue desinflando y ha sido incapaz de volver a ganar en las cinco jornadas siguientes, con un triste bagaje de dos empates y tres derrotas, anotando dos goles a favor y seis en contra.

Mal partido en Oviedo pero gran imagen contra Osasuna y Numancia

Tras un mal partido ante el Real Oviedo con problema extra deportivos por parte de David Barral, un gran partido del delantero isleño ante el Osasuna parecía presagiar la vuelta de la mejor versión del ex del Sporting y Levante entre otros. Pero una expulsión en el ecuador de la primera parte ante el Numancia en la jornada pasada dejaba al equipo entrenado por Álvaro Cervera con un jugador menos prácticamente todo el partido. Lejos de arrugarse y venirse abajo, el conjunto amarillo se creció y pudo llevarse los tres puntos del encuentro pese a la inferioridad numérica, demostrando el nivel del equipo y la casta que se le presupone desde la temporada pasada. Al final el partido acabó en empate a cero y el Cádiz acumulaba su segundo partido empatado en casa hasta la jornada, por lo que continúa invicto como local a dia de hoy.

Antecedentes

Hay que remontarse al 20 de febrero de 2016 para encontrar el ultimo partido disputado entre estos dos equipos, aunque en esa época el Lorca era conocido como La Hoya Lorca.

El equipo por entonces dirigido por Claudio Barragán recibía en Segunda B en el estadio Ramón de Carranza a un Lorca en alza y el partido acabaría con empate a uno con goles de Francis Ferrón por parte de La Hoya Lorca y de Álvaro García por parte del Cádiz CF.

Declaraciones previas

Curro Torres que habló el viernes en rueda de prensa sobre el Cádiz de Álvaro Cervera: “Es un equipo muy intenso y competitivo con un entrenador que tiene las ideas claras. Es un equipo hecho para ascender. Va a ser muy complicado. Necesitamos hacer un partido más completo del que hicimos ante el Sporting porque es un equipo que sin generarte mucho te puede ganar un partido. Es muy complicado hacerles ocasiones de gol”. “Son muy rápidos en banda y utilizan muy bien esas transiciones. Con poco, ellos llegan con mucha facilidad a hacerte daño. Hemos preparado ese tipo de detalles porque pueden condicionarte”, finalizó el técnico del Lorca FC.

Curro Torres: “El Cádiz es un equipo muy intenso y competitivo con un entrenador que tiene las ideas muy claras.” Pese al mal momento de su equipo, Curro Torres confirmó que tiene claro que no va a cambiar la manera de jugar aunque, de momento, las victorias no estén llegando: “No me planteo cambiar la idea. Sería traicionarme, traicionar a los chicos con los que estoy trabajando una idea y con la gente que me trajo aquí. Los jugadores se sienten cada vez más cómodos y no voy a cambiar. Cuando hablo con ellos, los jugadores los tienen claro. Es una cuestión de seguir creyendo y trabajando en la misma línea. Tenemos que seguir insistiendo”.

También compareció Alvaro Cervera el jueves para comentar sus impresiones sobre el partido de este sábado. Sobre el rival, Cervera destacó que “es un recién ascendido que tiene mucho empuje y creencia en lo que hace. En su casa será un equipo complicado y de hecho no ha perdido ninguno de los tres partidos jugadores”. Añadió que “Nando, por ejemplo, es un jugador determinante al que no podemos perder de vista”. Álvaro Cervera: “El Lorca es un recién ascendido un tiene mucho empuje y creencia en lo que hace.”

Sobre la importante baja de David Barral, indicó que “me dolió la baja durante el partido que la futura ausencia del siguiente partido, ya que lo primero te coge de imprevisto y la segunda se puede solucionar con otro jugador”. Agregó que “he visto las imágenes y David saca el brazo para cubrirse y en el trayecto está el rival y le da. Lo puede expulsar, pero realmente es más evitable la primera tarjeta que la segunda. Esas cosas hay que intentar evitarla”.

Fue claro al manifestar que el equipo ya no es el tapado, como lo era la temporada pasada, siendo “consciente de que nos ponen una vitola por la temporada pasada, pero nosotros no somos un equipo que llegamos a un sitio y ganamos donde queremos. No por visitar a un recién ascendido vamos a ganar”.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz

Gorka Sagués Oskoz, de 36 años y del colegio guipuzcoano, será el encargado de arbitrar el partido en el Francisco Artés Carrasco. Lleva seis temporadas en Segunda División y éste es su cuarto partido de la temporada.



La pasada temporada dirigió dos encuentros al Cádiz: fuera de casa ante la AD Alcorcón (0-2) y en casa frente al Elche (2-1).



Estará acompañado en las bandas por el vasco Ríos Pérez y por el valenciano Canales Cerdá. El cuarto árbitro será el valenciano Rives Leal y el delegado informador Aguirre Huerga.

Convocatorias y posibles onces

Álvaro Cervera es el único que ha facilitado la lista de jugadores para el partido del próximo sábado, en donde destacan la vuelta de Rubén Cruz y una nueva convocatoria de Alberto Perea.

La lista está formada por: Alberto Cifuentes, Rubén Yañez, Javier Carpio, Marcos Mauro, Servando, Brian Oliván, Mikel Villanueva, Garrido, Alberto Perea, Salvi Sánchez, Aitor García, Álex Fernández, Nico Hidalgo, Abdullah, Carrillo, Rubén Cruz, Moha Traoré y Dani Romera.