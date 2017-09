Álvaro Cervera: "Un equipo de fútbol tiene que ganar, empatar o perder"

Google Plus

Fuente: Cádiz C.F

Álvaro Cervera ha pasado, en la mañana de este viernes, por rueda de prensa en el Estadio Ramón de Carranza. En declaraciones previa al partido del domingo, en la que se enfrenterá su equipo contra el Club Deportivo Numancia de Soria.

El técnico cadista habló del estado anímico de sus jugadores tras el partido en tierras asturianas, la semana pasada: "Creo que nunca se ha perdido la sonrisa al ver el resultado de Oviedo. No fue bueno, pero lo dimos como parte del camino que tenemos que recorrer". Recordó a los periodistas el camino a recorrer de un equipo de fútbol: "Un equipo de fútbol tiene que ganar, empatar, o perder. Nos tocó perder en Oviedo, pero la sonrisa y el espíritu nunca lo perdimos que es lo mejor que puede pasar". Habló de forma positiva de la victoria de su equipo en Copa: "Hemos tenido la suerte de volver a ganar de una forma, a nuestro estilo, con la gente entregada con la gran pegada". Pero aun así advirtió del rival del domingo: "Será un partido complicado, también para ellos, porque han jugado Copa también, han hecho cambios y tendrá gente cansada".

Cervera analizó al equipo rival en liga: "Es un clásico de Segunda División con un pasado no muy reciente, pero tampoco muy lejano, en Primera". En el que no pasa por un buen momento deportivo: "Es un equipo en el que mirarse, no es el tema de sólo deportivo, es un equipo que tiene un camino que lo sigue más allá de unos resultados". Estuvo hablando de la trayectoria del equipo soriano: "El año pasado tuvo un susto hasta el final, estuvo la parte de abajo hasta el final, y este año ha cambiado, nosotros creemos que el equipo titular podría cambiar 23 jugadores con mucho del año pasado a este, sin embargo está arriba". Pero reconoce lo que hace su rival más peligroso: "Ha cambiado a los extremos este año, pues han hecho algún cambio que les ha venido bien, están arriba y es un equipo peligroso".