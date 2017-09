Cervera: "Para los equipos de Segunda, la Copa es un trofeo que te han puesto ahí en medio"

Álvaro Cervera en rueda de prensa | Foto: Cádiz CF

Hoy martes vuelven los jugadores al trabajo, como cada semana, con sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de El Rosal. Toca de nuevo otra semana con ingente carga de trabajo, pues en siete días, el Cádiz habrá afrontado tres partidos: el ya disputado en Oviedo; en casa mañana miércoles contra el Club Atlético Osasuna y, otra vez en Carranza, en partido de liga el domingo frente al Numancia.

"También sacamos buenas conclusiones del partido en el Tartiere"

Una vez completado el entreno matinal, el entrenador cadista ha expresado en rueda de prensa sus conclusiones tras la que fuera la primera derrota de la temporada: “Es verdad que se perdió, pero no todas las conclusiones son como después de una derrota. No íbamos con el equipo que quisiéramos, para tener donde elegir, fuimos con demasiado gente junta en el equipo, que a lo mejor nos hubiera gustado juntarla con otra gente. No es que no jugásemos nosotros, sino que tuvimos muchos jugadores nuevos en el mismo equipo. Pero no lo hicimos tan mal. El partido es verdad que no fue un encuentro en el que en cualquier momento lo pudiéramos ganar. Pero ir al Tartiere, contra un equipo como el Oviedo, como juegan ellos, con las ocasiones que generan, tampoco estuvo mal. Además, creo que si hubiésemos llegado mejor a los últimos minutos, quizás hubiésemos ganado. Pero no fue así, se acabó y se perdió. Hay que sacar conclusiones, malas porque no hicimos mucho daño, pero también las hay buenas y nosotros las sacamos”.

"Con Rubén Cruz y Alberto Perea podemos contar en un momento dado"

De momento, el equipo sigue sin poder contar con todos sus efectivos para el próximo duelo. Álvaro Cervera ha confirmado las bajas seguras con las que su equipo se enfrentará a Osasuna: “No podemos contar con Sankaré, José Mari ni Álvaro. Rubén Cruz y Alberto Perea, no están para jugar noventa minutos, pero son jugadores que ya podríamos contar con ellos en un momento dado. Además, Brian tuvo un problema en la rodilla, que se le inflamó y tampoco podrá estar para mañana. Creo que los demás están disponibles”.

"El partido contra Osasuna lo queremos ganar"

Del partido de Copa, aseguraba el técnico que no le resta valor, y que intentarán sacar un equipo competitivo: “Para los equipos de Segunda, la Copa es un trofeo que te han puesto ahí en medio. Es importante el rival, es un equipo de nuestra liga contra el que tenemos que jugar dentro de poco. El partido contra Osasuna también es importante porque además venimos de perder, y lo queremos ganar”.

También hizo alusión a la suplencia de David Barral en el duelo contra el Oviedo, dejando claro una vez más, que es un asunto que no debe extenderse más: “No perdimos en Oviedo porque no estuviera el futbolista en el campo. Ha sido un acto de indisciplina y solo miramos hacia adelante”.