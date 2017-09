Servando: "Tenemos que seguir trabajando en esta línea"

Google Plus

Servando, en la rueda de prensa de hoy | Foto: Cádiz CF

En la mañana del jueves, la plantilla del Cádiz ha entrenado en las instalaciones deportivas de El Rosal. Al término de esta sesión, el primer capitán del equipo era el encargado de dar la rueda de prensa ante los medios de comunicación.

En ella, admitía el isleño Servando que el comienzo de la temporada está siendo realmente positivo, y eso está siendo gracias al enorme esfuerzo realizado por todos: “La verdad es que hay pocos ‘peros’ para este inicio. El equipo se lo trabaja, corre muchísimo, y ese es el ‘Padre Nuestro’ de este Cádiz. Si los resultados te acompañan, esa idea gana más fuerza”.

Sobre los jugadores que no están teniendo fortuna con las diferentes lesiones que arrastran, hacía mención especial, destacando que todos los compañeros les esperan para que la competencia sea mayor, y el equipo tenga a más futbolistas donde escoger: “Hay unos cuantos jugadores que ahora mismo no están entrenando con el grupo. Les esperamos porque para nosotros son súper importantes, pero los que están, tienen la capacidad y la confianza para entrar en el once y darle continuidad a este Cádiz”.

A la hora de definir el próximo duelo que disputarán los amarillos, este domingo contra el Oviedo, lo destacaba por todo lo que conlleva este enfrentamiento: “Partido con buen ambiente, con buen rival. Creo que están todos los ingredientes para que sea un buen partido y esperemos que por nuestra parte sea así. Hay que continuar con lo que estamos haciendo”.

Por último se le preguntaba si para él esta será una prueba para ver si son capaces de alagar este buen momento de forma: “Nosotros tenemos una idea, y con esa idea hay que coger fuerzas para que sigamos adelante. Hay que trabajar siempre en la misma línea y disputar los tres puntos el domingo, como cualquier otro partido”.