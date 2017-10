Las de Pry son una apisonadora

Se plantaba el Real Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con seis puntos de quince posibles, dispuesto a batir a una Real Sociedad que arribaba en Heliópolis como colista de la división con cero puntos. Conseguiría con facilidad imponerse a las txuri-urdines, guardando en su cuenta los tres puntos del encuentro.

La primera mitad, con facilidad

Con el pitido inicial, el Betis puso en juego el esférico con la premisa inicial muy clara. Las de María Pry tenían en mente que el balón debía ser suyo en todo momento, y empezaron dominando todo lo posible la posesión del mismo. Tocaban y tocaban, intentando acercarse con paciencia al marco rival; sin embargo, de vez en cuando la Real se adelantaba y conseguía robar el cuero. El Betis sabía que debía forzar al error a su rival y realizaba siempre una presión muy intensa, provocando en todo momento errores de la Real Sociedad que permitían al Betis recuperar la pelota. Así fueron los primeros minutos, de toque y recuperaciones por parte del Real Betis, hasta que en minuto 4, Irene Guerrero recibió en la frontal del área y, sin pensárselo dos veces, disparó de primeras, mandando el balón lejos de la meta. A continuación, y tras una recuperación instantánea, fue Yiyi la que recibió, esta vez algo más retrasada, y también disparó, saliendo el esférico muy desviado.

El Betis continuaba con su presión asfixiante, negando a la Real Sociedad que realizara su juego, mientras las béticas conseguían, una y otra vez, tocar, tocar y tocar el balón. Y en el minuto 7, un pase muy largo hacia Bea Parra, que ganó la espalda a la defensa txuri-urdin, permitió a la delantera lanzar una vaselina por encima de Mariasun, materializando el primer gol del partido.

El gol no hizo más que reforzar las ideas que tenían las jugadoras locales de mantener el control del partido, sabiendo que el balón era su amigo y que debían mantenerlo, por lo que siguieron realizando la presión intensa hacia la Real Sociedad, lo que permitió al conjunto visitante mandar un pase al espacio para desahogar la posesión que obtuvo Beristain, colocando un pase al punto de penalti que remató Nahikari, sin mucho peligro. La Real parecía entonces haber despertado, y lograba cada vez más disfrutar de la posesión del balón, intentando acercarse al área rival, pero se les notaba erráticas en demasía, algo que aprovechaba constantemente el Betis para recuperar la posesión y armar contraataques.

En el minuto 12, tras una recuperación en banda, el Betis fue tocando con rapidez hasta que le llegó el balón, de nuevo, a Bea Parra, quien, con solo dos pasos, lanzó un disparo potente desde lejos que cerca estuvo de llegar al fondo de las mallas si no llega a ser por la magnífica actuación de Mariasun. Estaban muy cómodas las jugadoras béticas, realizando muchos desmarques y movimientos entre líneas que permitían disponer la posesión del balón en todas las jugadoras para permitir que pudieran armar jugadas con paciencia, evitando en lo posible la presión visitante.

Conforme pasaban los minutos, la Real Sociedad se plantaba como dominadora del juego y el Betis se dedicaba a defender correcta y precisamente, sin forzar. Cuando recuperaba el balón, combinaba con agilidad para lanzarse al ataque con balones al espacio y subir así con verticalidad, aunque sin demasiado peligro. Lo máximo, en el minuto 19, una subida por la banda de Priscila que finalizó con un centro inofensivo que acabó en las manos de Mariasun. El peligro, por parte de ambos, era ínfimo. Por parte de la Real, solo en el minuto 25 ocasionó, con un centro-chut que atrapó Miriam con facilidad. Tres minutos después, tras coquetear con diversos pases cerca del área de la Real, un disparo de Nana desde la frontal se estrelló con el larguero, haciendo sonar a la grada, deseosa de ver otro gol.

Hasta el minuto 30 no llegó el segundo disparo por parte de la Real Sociedad. Fue Leyre, que, tras un recorte, disparó desde lejos, mandando el balón por encima del larguero. Minutos de infortunio para ambos equipos hasta que, en el 35, Yiyi, en el área de la Real Sociedad, filtró un pase entre las defensas txuri-urdines para Irene Guerrero, quien, sin piedad, cruzó con potencia el balón al palo largo y logró el 2-0 a favor de las béticas.

El Betis sabía que no debía renunciar a su estilo de juego, pero que no debía complicarse en ningún momento, y más con un 2-0 en el marcador. Así, en defensa se mantuvieron muy férreas y no arriesgaban cuando tenían la posesión, cerrando filas con rapidez y obligando a la Real a buscar espacios que no aparecían. En el minuto 40 fue cuando algo de peligro llegó a la portería de Miriam. En una falta lateral, remató Eizaguirre al primer toque un centro tocado que por poco no entró en la meta bética, gracias a Miriam, quien atrapó el esférico. Un minuto después, Leyre Fernández no pudo continuar jugando y abandonó el terreno de juego y fue sustituida por Manuela Lareo. Un córner para la Real Sociedad acabó con un remate de Soldevila que fue desviado, de nuevo, a saque de esquina, el cual acabó sin mayor peligro. Poco más pasó hasta que llegó el descanso con el marcador muy favorable para las locales.

Una segunda fácil y con solvencia

Iniciaba la segunda mitad la Real Sociedad con la única idea de lanzarse hacia la meta bética con rapidez, algo que las locales no querían permitir con facilidad, manteniendo una defensa férrea que no era fácil de disolver. Las txuri-urdines se acercaban con el balón al área local combinando y centrando, intentado rematar centros que llegaban desde el lateral del área.

Las jugadoras del Betis realizaban una presión muy correcta en campo rival, y cuando el balón se jugaba en campo propio, colocaban una defensa cerrada y férrea para evitar crear espacios que pudieran aprovechar las rivales. Aun así, la Real tenía en mente asediar el área bética con centros y pases al espacio que no tenían éxito. El Betis no se arrugaba y buscaba recuperar la posesión en el campo de la Real, y así lo conseguía, con una presión asfixiante que obligaba a las visitantes a perder el balón.

En el minuto 50, con un par de pases, se colocó Eizaguirre en la frontal y lo único que pudo realizar fue un disparo desde la frontal que se marchó muy desviado de la portería bética, sin mayor peligro. Los minutos posteriores fueron de dominio alterno, con idas y venidas por parte de ambos equipos, sin haber nada claro en ningún lado. En el minuto 55, Juanjo Arregi decidió hacer un cambio doble, sacando del campo a Beltrán y a Chini para incluir a Gaste y a Baños. Segundos después, una internada de Yiyi en el área de la Real, completamente sola, le permitió batir a Mariasun con un disparo potente por alto, colocando así el 3-0 en el electrónico. Un minuto después, tras una buena combinación txuri-urdin. Se plantó Nahikari en un mano a mano que lanzó a la derecha de la meta de Miriam, lamiendo el poste.

Continuaba combinando el Betis, acercándose una y otra vez al área rival, tocando el balón, y Priscila se plantó en el área cuando, antes de poder disparar, fue arrollada por la defensa txuri-urdin, aunque, sin embargo, el árbitro no señaló pena máxima. Poco después, en el minuto 63, abandonó el terreno de juego Rosa Márquez después de haberse quedado tendida en el verde por un golpe, aunque instantáneamente volvió al campo para continuar jugando.

Una falta dura por detrás de Laura provocó una falta en la frontal, algo lejana, que acabaría con un centro sin peligro, siendo saque de puerta para el conjunto bético. El Betis tuvo una ocasión de asedio que terminó en saque de esquina para el Betis. En el minuto 68, una contra a favor del Betis finalizó con un disparo suave de Bea Parra que atrapó Mariasun con facilidad. En el minuto 70, fue la misma Bea la que acabó con molestias en el suelo, mientras estiraba y parecía que no se recuperaba del todo, abandonando por el momento el césped. Se encontraba ya Virgy preparada para salir al campo, pero Bea volvió a entrar al campo.

En el 75, una contra muy bien conducida por Rosa provocó un disparo de Irene que fue repelido, por poco, por la defensa txuri-urdin. Dos minutos después, al fin, salió Virgy, sustituyendo a Bea. También entró al campo Paula Moreno, en sustitución de Yiyi. Poco después, un disparo gracias a una falta en la frontal fue directo a las manos de Miriam previo bote, sin ningún peligro mayor.

El partido continuaba con facilidad para las jugadoras béticas, las cuales defendían con mucha contundencia, provocando contraataques que pudieran convertir en ocasiones, pero no hubo oportunidades de peligrosidad notable. Así con todo, la Real seguía rondando el área, hasta que en el minuto 81, un disparo de Gaste desde el lateral del área se estrelló con el larguero, silenciando las gradas de la Ciudad Deportiva.

Siguió el juego con un par de saques de esquinas que permitieron a la Real continuar con el asedio, pero el Betis podía solventar las ocasiones sin un gran esfuerzo. En el 83, Priscila dejó el terreno de juego y la sustituyó Andrea. Un minuto más tarde fue Maddi Torres la que pisó el verde, saliendo en relevo la lateral Cristina. Al momento, una consecución de disparos a mano de Virgy primero, que atajó Mariasun, y de Paula, que tocó la madera, permitieron a Andrea, libre de marca y a puerta vacía, mandar el balón al fondo de las mallas para poner el 4-0 definitivo.

Con el cuarto gol, la Real se hundió por completo y los últimos minutos fueron de dominio completo por parte del Betis, llegando sin piedad al área txuri-urdin. Mantenía la posesión y combinaba, hasta colocarse en la frontal y disparar desde lejos; fue algo que realizaron varias veces en los minutos finales. Sin mucho más que contar, finalizó el encuentro con el resultado arrolladoramente favorecedor para el Real Betis, que se coloca en quinta posición hasta el momento con nueve puntos de 18 posibles.