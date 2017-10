Fabián: "Tenía opciones para irme si no contaban conmigo"

Google Plus

Fabián celebra un gol | Foto: Real Betis Balompié

De la cantera al primer equipo. De no ser convocado a quedarse en el banquillo. Y ahora, de estar en el banquillo a ser una pieza clave en los esquemas de Quique Setién. Esta ha sido la magnífica progresión de Fabián, la joven perla verdiblanca que ha arrancado el año de la mejor manera posible: haciéndose un hueco en el once titular y siendo pieza clave en los últimos encuentros disputados por los verdiblancos.

El futbolista de Los Palacios analizó su momento en el club de las Trece Barras y el nivel del equipo en este mes y medio de competición.

Arranque liguero y su hueco en la plantilla

El futbolista comenzó la batería de preguntas afrontando un análisis del inicio de temporada del equipo, y también, del suyo personal: "Llevo unas cuantas semanas que todo está saliendo muy bien y estoy muy contento por lo que me ha pasado estos días".

Me preparé a tope para hacer una buena pretemporada y quedarme donde quería estar

Comentó que sabía la dificultad que conllevaba el hecho de mantenerse en la disciplina del club en busca de un hueco en la plantilla: "Sabía que era difícil quedarme en la plantilla, pero me preparé a tope para hacer una buena pretemporada y quedarme donde quería estar, que era en el Betis. Tenía opciones por si no contaban conmigo pero gracias a Dios que eso no ocurrió".

Convocatoria con la selección sub21

El futbolista también fue preguntado por haber sido seleccionado para formar parte de la selección sub21, a lo que él respondió que todo el mérito era de su madre: "Mi madre ha tenido que sacar adelante a tres hermanos sola. Se ha sacrificado mucho para darme a mí lo que más me gustaba: el fútbol. Ahora no tengo más remedio que darle las gracias, gracias a ella estoy donde estoy. Tengo la suerte de que mi madre trabaja en el club, nada más me lo dicen salgo a buscarle y le doy un beso y un abrazo. Ella también se enteró entonces, estaba casi llorando".

Ceballos, Joaquín y su renovación

Las últimas preguntas fueron referidas a dos jugadores, uno con el que pudo compartir vestuario en el pasado y otro en el presente: son el caso de Ceballos y el de Joaquín.

Sobre el utrerano dijo considerarlo un amigo, ya que lo conoce desde los 10 años: "Es mi amigo, lo conozco desde que teníamos 10 años. Fue uno de los primeros en felicitarme por la convocatoria".

Sobre el capitán del Betis también tuvo unas palabras: "Siempre está bien pero este año más aún. Parece el de su primera etapa en el Betis. Nos da muchas cosas y le pone mucha ilusión a todo. Hemos arrancado bien, cada vez el equipo va a mejor".

Para concluir, habló sobre el tema de su renovación, aunque dijo no estar centrado en ello sino en lo que tiene que hacer una vez entra al campo: "Ahora mismo no pienso en mi cláusula, estoy centrado en lo que tengo que hacer en el campo. Las renovaciones llegan solas, yo me centro en seguir haciendo las cosas bien".