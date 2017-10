Setién: "Si viene Rubén Castro, lo gestionaremos"

Google Plus

Imagen: VAVEL

El máximo goleador de la historia del Real Betis Balompié puede estar a punto de volver a Heliópolis. Tras cerrar su cesión al Guizhou Hengfeng Zhicheng de China el pasado verano, el canario pretende vovler al club donde mejor rendimiento ha dado este invierno.

Ante esta posibilidad, el técnico Quique Setién ha declarado: "Me suelo preocupar de los jugadores que están. Si Rubén Castro viene, lo gestionaremos. Si no está, igual. Nunca se sabe“.

Es cierto que el puesto de delantero centro está muy bien cubierto tanto por Sergio León como Tonny Sanabria. Ambos jugadores, de perfiles totalmente diferente, están dando un rendimiento espectacular. Ambos cuentan ya con cuatro goles en el casillero individual.

“Tenemos un problema y una solución. Para que jueguen los dos juntos uno tiene que jugar en banda y ayudar en defensa. Además supone quitar de la banda a un específico. Tendré que afinar”, apuntaba el cántabro al respecto.

El técnico verdiblanco también hablaba de uno de los fichajes que más espectación creó durante el mercado estival, el del argelino Ryad Boudebouz. El jugador africano aún no ha podido disputar un partido en condiciones físicas aceptables. Solo disputó unos minutos en la victoria en el Santiago Bernabéu, pero el nivel físico, tras su lesión, no había vuelto al esperado.

Además, añadía: "Esperamos que nos de la capacidad que tiene. Es desequilibrante, con unas condiciones que nos pueden venir muy bien. A los jugadores no los conoces del todo hasta que los tienes compitiendo contigo durante dos o tres meses. Es lo que hay que buscar. Me parece un chaval que está sufriendo porque no puede jugar. Pero hay que esperar”.