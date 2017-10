José Juan Romero: "Hemos pecado de muchas conducciones de balón"

José Juan Romero en un partido del filial. Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

El Betis Deportivo volvió a coger la carretera para jugar un partido de Liga, esta vez rumbo al feudo del Villanovense, un viejo conocido de la categoría. Los de José Juan Romero, recién renovado por la entidad verdiblanca, esperaban alejar fantasmas ganando un partido fuera de casa para poder poner fin a su sequía como visitante. Sin embargo, la fortuna no estuvo del lado de los verdiblancos y se marcharon de vuelta a la capital hispalense sin puntos bajo el brazo. Sobre el partido compareció el técnico tras el pitido final, halagando las buenas acciones de sus chicos, aunque no se guardó reproches.

El equipo asume conceptos, pero no remata el partido

“Ha sido un partido con una gran intensidad y con cada equipo intentando jugar a lo que propone cada uno. Hemos llevado más el dominio del juego, parecía que teníamos el encuentro controlado. Hemos tenido el juego donde queríamos en la práctica totalidad del duelo pero en algunos momentos hemos tenido un poco de prisas, algo que no debió ocurrir porque mientras el resultado fuera así nos venía bien que pasaran los minutos porque tendríamos opciones. Hemos tenido algunos minutos de dos o tres pérdidas innecesarias en mediocampo, cuando la elaboración ha sido buena hasta llegar ahí. A partir de ahí hemos pecado de muchas conducciones y en una pérdida ha llegado la ocasión más clara de ellos, el gol. Han tenido esa y previamente un remate de cabeza. Hemos reaccionado bien y tuvimos una doble ocasión muy clara que han sacado bajo palos. Ahí se ha decidido el partido, ellos han metido una de las dos que han tenido y nosotros hemos llegado con mucha superioridad al borde del área pero no hemos acabado las jugadas. Esto penaliza. No me gusta decirlo, pero el resultado no es justo aunque en el fútbol justo es quien se lleva la victoria”.

El filial mantuvo un buen ritmo ofensivo, con muchas llegadas al área que mantuvieron al conjunto local en una alerta constante, encerrado en su defensa. El ritmo ofensivo del partido sin duda alguna lo mantuvieron los visitantes, pero en la templanza de cara al marco del portero rival, ganó la experiencia de los locales, pues entre sus pocos momentos de peligro real, sacaron el gol de la victoria. Ello decepcionó al míster bético, pero ello no tapa que sus chicos pusieron sobre la mesa algunas de las cosas que les ha ido enseñando el técnico. A pesar de todo, José Juan Romero nunca puede estar contento con una derrota:

“No puedo estar contento [con el rendimiento del equipo] porque en tres cuartos de campo hemos generado situaciones de superioridad pero no hemos terminado casi ninguna, una línea donde quizás tenemos más argumentos hechos y no los hemos aprovechado. Además, cuando pierdes nunca puedes irte satisfecho. Lo único en que el equipo ha dado un paso al frente con respecto a anteriores partidos fuera de casa. En ese sentido nos queda ese consuelo tonto de que hemos competido y hemos sido un equipo, lo que no habíamos sido fuera hasta ahora. Hay que seguir trabajando y haciendo crecer a este grupo. Si seguimos en esta línea haremos un buen año”

El Villanovense, previsible pero efectivo

Los de Villanueva de la Serena, el conjunto de la localidad del baloncestista José Calderón, son uno de los equipos muy arraigados a la categoría de la Segunda División B. Conocen bien el fútbol de la misma, y aprovechan las debilidades de su rival. José Juan Romero preparó el partido a cabalidad para poder sacar la ansiada victoria como visitantes, pero a pesar de que el rival se mantuvo en lo esperado, la experiencia e la categoría le proporcionó la victoria a los extremeños, que aprovcharon una pérdida bética para marcar. Así lo contaba Romero: “He visto un equipo en la línea que esperaba. Esperaba que fueran incluso más agresivos y nos costara más la circulación. Bien por defecto de ellos o por virtud nuestra, me voy contento porque hemos tenido facilidad para eso. Es un equipo que domina la categoría y que cuenta con jugadores que saben leer los partidos”.

Las individuales, quimera a resolver

Como ocurre en toda cantera, es un momento donde jóvenes futbolistas están rozando la gloria, y es el mejor momento para lucirse, esperando a que puedan progresar en un club profesional. Sin embargo, también es prioridad pulir conceptos estratégicos del juego, como apuntaba el entrenador: “A ellos también se le han ido muchos balones y no estaban nerviosos. Es cierto que el bote del balón engañaba por la rapidez y porque el Villanovense trabaja bien, presiona bien, con futbolistas de calidad y te pueden poner en muchos apuros. Hemos tenido pérdidas, no por controles o pases que se hayan ido fuera sino por conducciones en exceso. Hemos pecado de demasiado individualismo, lo cual es algo que ni queremos ni trabajamos. En este aspecto sí estoy cabreado, cuando pierdes hay muchas cosas que no se han hecho bien”. Sin duda alguna, una lástima que el partido se convirtiera en una nueva derrota como visitante por detalles como la concentración en vigilar las pérdidas de balón, surgidas por excesivas conducciones del mismo. Será prioridad en las charlas de los entrenamientos esta semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.