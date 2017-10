Setién: "Lo que siento es pasión por el juego"

Foto: Nando Martínez - VAVEL

Las claves de Quique Setién parece que empiezan a funcionar en la plantilla verdiblanca. El Betis ha firmado un buen comienzo liguero en esta nueva etapa con el técnico cántabro, que ha concedido una entrevista al Correo de Andalucía mostrando sus sensaciones en lo que lleva de competición liguera.

Una de las cosas a destacar de las palabras de Setién es la forma en la que refleja el buen trato que se crea en el vestuario, entre jugadores y siendo el entrenador uno más: “El trato que tengo con los futbolistas es muy natural porque todavía me siento casi un compañero de ellos. Ellos deben saber que yo tengo una responsabilidad porque tomo decisiones que les afectan, pero en todo lo demás me gusta ser uno más”.

Por otro lado, el técnico también analizó la buena racha conseguida en Liga, el buen juego que está creando el Betis, pero que puede decaer en algún momento de la competición: “Haciendo las cosas igual de bien que ahora, mañana a lo mejor dejas de meter goles y las cosas cambian. Esto lo he vivido en los cuarenta años que llevo en el fútbol y sé que nadie lo controla. Llegará el momento en el que, entrenando igual de bien, con la misma motivación, al balón le dará por no entrar y la gente tratará de buscar explicaciones. Por eso trato de mantener un equilibrio y ser siempre cauto. Ver a mi equipo jugar bien es mi mayor satisfacción”.

Las claves de Setién

El cántabro refleja tanto en el campo como fuera de este su pasión por el fútbol: “Ser entrenador es lo que me permite seguir al lado de los futbolistas, el balón y el césped. Es lo único que me importa. Lo que siento es pasión por el juego. No disfruto ganando el partido, disfruto viendo a mi equipo marcar un gol espectacular. Ver cómo juegan mis futbolistas, esa es mi motivación”.

Finalmente, habló de su filosofía que lleva a cabo en cada partido, algo que no va a cambiar a pesar de dejarse puntos en el camino: “No voy a variar mi forma de hacer las cosas y de ser si perdemos. Sé que el fútbol tiene sus ciclos. Ya nos hemos dado cuenta de que nos ha ido bien haciendo las cosas a nuestra manera. Ahora podemos mirar el futuro con cierto optimismo porque hemos conseguido lo más importante: que todo el mundo crea en lo que estamos haciendo. El avance de verdad se producirá cuando seamos capaces de sobreponernos a las derrotas haciendo lo mismo. Si ya tienes una idea y todo el mundo está contento con ella, hay que potenciarla, aunque vengan momentos malos. No puedes modificar tu comportamiento por perder o ganar dos partidos. Si no, al final no creas nada, empiezas de cero y es un no acabar nunca. Lo importante es crear algo pensando que va a durar en el tiempo”.