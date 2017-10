Quique Setién: "Doy bueno el empate, aunque es cierto que podríamos haber ganado"

Quique Setién bajo la incesante lluvia de San Sebastián | FOTO: Real Betis

Quique Setién compareció ante los medios tras la conclusión del partido entre Real Sociedad y Real Betis. La lluvia goles vista sobre el césped de Anoeta deja mucho trabajo que analizar para los técnicos. En el caso del entrenador cántabro del cuadro verdiblanco, se mostró contento por el resultado obtenido, al mismo tiempo que lamentó no haber conseguir los 3 puntos tras haberse adelantando hasta en tres ocasiones en el marcador.

Respecto al análisis del partido, Setién afirmo qué "esto que ha pasado es producto de dos equipos que quieren llegar a la victoria a través de combinar, de jugar. Ven la portería contraria como un objetivo real, más que defender la propia, aunque también. Es evidente que todos tratamos de hacer bien la fase ofensiva pero también la defensiva. Cuando tienes equipos como la Real o como el nuestro, donde siempre pones mucha gente por delante del balón, pues estás expuesto a que pase esto". Tal y como ha expresado Setién, este ha sido un encuentro digno de ver y disfrutar, sobre todo para el aficionado neutral. "Independientemente del resultado y de lo que suframos los entrenadores con los partidos, esto es un homenaje al fútbol. Podemos ver muchas cosas. Hay permanentemente alternativas en el juego. Seguro que si no hubiera sido entrenador hoy habría disfrutado muchísimo con este partido", fueron las palabras del entrenador del Real Betis.

A pesar de adelantarse tres veces en el marcador y anotar 4 goles, el rival que tenían en frente era un equipo europeo y las sensaciones no son negativas pese a no conseguir los tres puntos. Setién describió a la Real como "un equipo enorme y tiene buenísimos futbolistas como hemos visto. Te somete por la cantidad de gente que incorpora por delante del balón. No es fácil defenderlos. Manejan muchísimos registros. Profundizan por banda con calidad, tienen grandes rematadores en el área, es un equipo tremendamente complicado". Sin embargo los verdiblancos consiguieron poner al cuadro txuri-urdin contra las cuerdas; "lo hemos hecho bastante bien durante mucho tiempo, pero no es fácil este partido", dijo el cántabro al respecto. En cuanto al desarrollo del encuentro, el entrenador bético explicó que la forma de juego de los vascos les llevó a que "se tienen que debilitar detrás y es algo que nos pasa a nosotros y nos pasará también. Tienes que sufrir las contras y también los envites del rival cuando dejas tantos espacios. Nosotros hemos tratado de controlar cuando nos hemos visto sometidos en el aspecto defensivo".

Quique también tuvo tiempo para dar su opinión acerca de la jugada polémica del partido, cuando el colegiado del partido no acertó a expulsar al defensor del equipo loca, Diego Llorente. Este dijo: "Incluso hay una ocasión donde Sergio podría haberse quedado igual que en la que consigue marcar. No sé si es penalti pero lo que sí sé es que es roja y nos habríamos quedado con un jugador más, creo que ocho o doce minutos con el descuento. Eso nos podría haber dado más cosas también".

El Real Betis llega al parón de selecciones con 13 puntos en el bolsillo. "La racha de tres victorias más este punto valiosísimo en un campo complicado" conseguida por los heliopolitanos en las primeras 7 jornadas del campeonato liguero "nos tiene que reforzar muchísimo, nos tiene que hacer ver el futuro con optimismo". Para Setién el equipo está "bastante mejor según las expectativas que nos habíamos creado". Por otra parte el técnico verdiblanco espera "seguir sumando, jugando buenos partidos como el de hoy. Tenemos en dos semanas al Valencia, que será otro rival tremendamente difícil pero tenemos nuestras credenciales ya bastante bien registradas y trataremos de hacer un buen partido con hechos como hoy aquí o como hemos hecho estas últimas semanas".

Por último, el nombre de dos de los catorce futbolistas béticos que participaron en el encuentro salieron en la rueda de prensa post-partido. Por un lado, Sergio León, autor del cuarto gol para el conjunto visitante, fue suplente en el día de hoy. Setién admite haber "tenido algunas dudas al hacer la alineación. No es fácil, cuando tienes a todos los futbolistas al nivel que están ahora mismo, tener que decidir por uno u otro. A veces es casi una cuestión de cara o cruz". El planteamiento del cántabro a la hora de decidir quien iba a ser el delantero titular fue: "quizás al principio habría menos espacios y nos vendría mejor Tonny, que lo ha hecho muy bien. Y quizás después, dependiendo de cómo fuera el partido, Sergio es un jugador que hace mucho daño a la espalda cuando dejas espacios atrás y puede ser determinante". Finalmente "nos ha salido bastante bien esto y Sergio ha hecho un gran partido. Es lo que esperamos de él". El ariete bético está brillando en el regreso a la que fue su casa. Tal es el rendimiento ofrecido en estos primeros partidos de LaLiga que empieza a llamar a las puertas de la Selección. "Lleva ya 4 goles y esperamos que siga así todo el año", añadió Quique sobre los números de su jugador. Por otro lado, Javi García sería el otro jugador en concreto por el que preguntarían los medios. A pesar de que el ex del Zenit sufrió un golpe en la segunda mitad "ha hecho el esfuerzo de querer continuar pero luego no ha podido". Aunque Setién dice que "habrá que esperar a ver qué es lo que tiene exactamente", este espera "que no sea nada".