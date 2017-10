Google Plus

Previa Betis Deportivo - UCAM Murcia: enésima prueba de madurez. Foto: Real Betis

El Betis Deportivo se enfrenta de nuevo ante un reto muy exigente, con el único objetivo de mantener su condición de imbatido en la Ciudad Deportiva Luis Del Sol. Tras naufragar jornada, tras jornada lejos de Sevilla, ahora tiene la oportunidad de dar un salto en confianza venciendo a un recién descendido de la Liga 1|2|3. Por otro lado, El UCAM quiere pescar en la capital andaluza para mantenerse en los puestos altos de la tabla y seguir soñando con el objetivo de ascender, tan solo una temporada después de su fatídico descenso. Se avecina uno de los duelos más interesantes de la jornada.

Confirmar la condición de fortín

Los béticos no han comenzado como esperaban esta campaña en su regreso a la categoría de bronce del fútbol español. Ya ha recibido duras goleadas como en La Línea o Melilla, además de caer en el Nuevo Colombino. Sin embargo, dentro de las dudas que está dejando el equipo de José Juan Romero, en casa no sabe lo que es perder. Ante su público, el filial heliopolitano se crece y ha ganado con solvencia a rivales como la Lorca Deportiva (4-1) y El Ejido 2012 (2-0). Al que se le une el empate ante el Marbella, conseguido en los minutos finales, gracias a un gran gol de Loren y con un jugador menos en el terreno de juego. Por ello, el Betis Deportivo se ha convertido en un rival complicado de vencer como local y ante el "favorito" UCAM Murcia, tiene la oportunidad de convencer que esto no es ninguna casualidad.

Loren será duda hasta última hora

Pese a todo, el técnico verdiblanco no está nada contento con el comienzo de sus jugadores, ya que espera que su juego mejore y mucho. Es consciente de que tiene una de las plantillas más jóvenes de la categoría y que ha perdido jugadores de nivel como De la Hoz, Narváez o Francis, estos dos últimos van convocados a San Sebastián con el primer equipo. No obstante, el preparador de Gerena no quiere excusas y quiere que su equipo empiece a mejorar desde este mismo domingo ante un adversario con galones y envergadura. El filial bético se sitúa decimosegundo con siete puntos, solo a tres puntos del descenso. Un triunfo le auparía a la mitad de la tabla alta de la clasificación.

Convocatoria del Betis Deportivo: Pedro, Tienza, Juanjo, Nacho, Dan , Nil Coch, Redru, Esteban, Julio Alonso, Migue Rodríguez, Hinojosa, Irizo, Aitor, Iván Navarro, Liberto Beltrán, Roberto Abreu , Julio Gracia, Robert y Nieto. Loren, será duda hasta última hora del choque. Vuelven a la lista Julio Gracía, tras estar con el primer equipo ante el Levante y Robert, tras su lesión.

Seguir aspirando al ascenso en una dura visita

El UCAM llega a Sevilla con la única intención de sumar un triunfo más en la tabla. Su posición como tercer clasificado no es cualquier casualidad y es que el conjunto murciano ha ganado cuatro partidos de los seis jugados, empatando uno y perdiendo solo ante el Cartagena, rival directo para ascender esta campaña. El conjunto de Lluís Planaguma destaca por mucha virtudes, pero concretamente por su solidez defensiva y por su gran abanico de opciones para anotar gol. Su artillero Alberto Quiles es una de las grandes bazas del equipo, ya que es el máximo goleador y lleva tres tantos en los últimos dos envites. Sin embargo, su capacidad goleadora de esta plantilla no acaba aquí, puesto que ha balón parado tiene dinamita con jugadores como Góngora David López.

Ha ganado todos los partidos como visitante

Si el Betis Deportivo no ha conocido la derrota como local, mejores números tiene el UCAM Murcia como visitante, donde ha hecho pleno de victorias. Además, los ucameros no se pueden permitir ceder más puntos esta semana, debido a que no pasaron del empate en la Nueva Condomina ante el Badajoz. Los visitantes sufrirán las importantes bajas de Santana, Urko Arroyo y Víctor García, como nota positiva es el regreso de Carlos Moreno a la convocatoria. Como curiosidad, la Ciudad Deportiva Luis Del Sol es un feudo que trae muy buenos recuerdos al UCAM, y es que en la temporada 13/14, consiguió el ascenso a la Segunda División B en la casa del Betis Deportivo.