Previa Real Betis Féminas - Zaragoza CFF: que la racha continúe

Las pupilas de María Pry lograron su primera victora en el feudo del Levante. (Foto: Real Betis)

Llegó el momento de demostrar su valía. Las de María Pry lograron la pasada jornada sus primeros puntos en la presente Liga tras derrotar al Levante por 0-1 en su casa. Ahora, es el turno de la CD Luis del Sol para alentar con fuerza a las jóvenes béticas para que puedan aumentar su racha, en un partido que llenará las gradas para ver cómo las locales se enfrentan a un Zaragoza CFF con un solo punto en la clasificación. Ambos equipos se enfrentarán dispuestos a luchar con garra y tesón para escalar puestos en la tabla y alejarse del descenso.

Ilusión para buscar la segunda victoria

El Betis de María Pry llega a casa de nuevo tras cosechar una gran victoria frente al siempre correoso Levante, y en su feudo. Fue un partido disputado en el que el Betis se adueñó de la posesión. María Pry cambió el esquema habitual del equipo del 3-5-2 al 4-4-2, algo muy reseñable ya que era algo que le definía, pero no tuvo más remedio después de perder los dos primeros partidos, ante el Espanyol (1-0) y el Rayo Vallecano (1-2). Se espera que Virgy vuelva al once, indiscutible hasta la pasada semana, donde salió desde el banquillo para tratar de revolucionar la situación; así como 'Nana', quien también se mantuvo sentada durante un tiempo, concretamente, hasta el descanso. Se espera que Bea Parra vuelva a jugar, ya que con su gol fue decisiva, frente al Levante, dando la victoria al conjunto bético. Por último, la dirigente verdiblanca contará, de nuevo, con la baja de Marta Pérez, quien se ausentó ya de la convocatoria frente al Levante por culpa de unos problemas musculares que, desgraciadamente, no le permitirán vivir desde el césped el encuentro del próximo domingo; y la de la indiscutible Virgy, sancionada.

La temporada pasada, también en casa, Paula noqueó al Zaragoza con un solitario gol en un partido de ida y vuelta en el que nadie dominó con claridad. Este año, y tras las nuevas y buenas incorporaciones del Betis, parten como presupuestas favoritas a la victoria en una Ciudad Deportiva Luis del Sol que estará a reventar y donde buscarán la forma de lograrla.

En busca de la 'machada'

El Zaragoza se presentará en Sevilla como el equipo menos favorito. Si bien se prevé un partido tremendamente disputado —el equipo visitante se sitúa 15º en la tabla con un solo punto, mientras que el Betis se encuentra 10º con 3—, el conjunto de María Pry parte como previsible ventaja al jugar en una casa que estará llena hasta los topes, después de haber publicado diversas promociones para todos los aficionados. El conjunto visitante sabe que llegan a un campo muy complicado donde, además, saben que se juega un fútbol que puede ser de los mejores de la Liga. Sin embargo, conocen a su rival y también cómo deben jugarles.

Lograron su primer punto la semana pasada en un empate ante el Granadilla, equipo que se lanzó al ataque desde el primer momento y que hizo pasarlo mal al Zaragoza. Sin embargo, los locales se mantuvieron a pesar de encajar un gol y supieron reaccionar. Encontraron la mejor forma de contraatacar y lograron un gol que generó un punto que supo a gloria. Aun así, el Zaragoza parte con clara desventaja este domingo tal y como demuestra así la clasificación, siendo importante saber que, además, solo han anotado tres goles por los 13 que han encajado.

El técnico Alberto Berna podrá contar con todas sus jugadoras a excepción de Minori Chiba, quien se encuentra recuperándose de la lesión sufrida la pasada temporada, por lo que llegarán a Sevilla con todo su armamento con la intención de asaltar la Ciudad Deportiva.

Posibles alineaciones