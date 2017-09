Google Plus

Previa Real Sociedad- Real Betis: Duelo real || foto: Real Betis

Un duelo de altura será el que enfrente a Real Sociedad y Betis en Anoeta. Un enfrentamiento entre dos equipos de la zona alta de la tabla que tienen los objetivos muy claros para esta temporada.

Los pupilos de Quique Setién llegan impulsados con su goleada (4-0) en la última jornada en casa. Tres victorias consecutivas, ante Dépor, Real Madrid y Levante, permiten a los verdiblancos colocarse en zonas europeas y espantar los fantasmas que arrastraba desde hace varios años. El Betis busca su segunda victoria a domicilio ante una Real que llega algo tocada.

El equipo txuriurdin viene de encajar tres derrotas consecutivas, ante Real Madrid, Levante y Valencia, lo que les hace perder el coliderato que mantuvieron hasta la jornada tres junto al FC Barcelona. Además, cayeron también en el partido de UEFA de este jueves que hizo al equipo vasco viajar a Rusia para enfrentarse con el Zenit.

Seguir sumando

Tras las tres últimas victorias, Quique Setién fue cuestionado por la alegría que abundaba entre la plantilla a lo que respondía "la euforia es contenida. No vamos a hacer nada extraordinario para afrontar el partido en San Sebastián".

El técnico sigue fiel a su estilo y confía en que sus jugadores van a ir progresando de seguir jugando así: "es cierto que necesitas tiempo, pero ese tiempo es para cambiar la mentalidad de algunos futbolistas".

El Betis continua con bajas, aunque ya son varios los jugadores que se han reincorporado al grupo. Tosca, Camarasa, Boudebouz y Junior no podrán entrar en la convocatoria, ya que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Quienes sí podrán contar parar el técnico serán Narváez y Campbell. El costarricense recibió esta semana el alta aunque para entrenador "Le falta. Va mejorando cada día y respondiendo bien a los esfuerzos pero todavía le falta." El cántabro apuntó también que aún no sabe si entrará o no en la convocatoria.

Al contrario que su rival, los béticos jugaron su último partido el lunes teniendo casi una semana para preparar el encuentro en San Sebastián. La carga de partidos del equipo vasco y la dinámica negativa que arrastran los de Eusebio puede ser favorecedor para los béticos, que llegan crecidos al encuentro.

Quique Setién, que ya cambiado su planteamiento en el partido ante el Levante vuelve a tener un rompecabezas: seguir apostando por la dupla en la delantera o dar descanso a uno de sus puntas a pesar del gran momento de forma de ambos. Hasta día de hoy todos los jugadores han sido utilizados por el técnico, al que le gusta que todos se sientan parte del equipo y claro ejemplo de ello fue el retirar del Villamarín a un brillante Barragán para hacer dar los primeros minutos del curso a Rafa Navarro.

Reencontrarse

Los de Eusebio están obligados a ganar para recuperar las sensaciones que perdieron tras su primera derrota. Tras tres partidos excelentes, los txuriurdines hicieron pleno de derrotas en 10 días. La jornada con partido intersemanal ha hecho que la Real pierda su coliderato y se vea casi en la obligación de sumar para seguir peleando por Europa.

El equipo viene de un largo viaje a Rusia del que volvieron con mal sabor de boca. Un 3-1 contra el Zenit les deja en segunda posición del grupo L además de poco más de 48 horas para preparar su partido ante los verdiblancos. El equipo vasco se ha tenido que enfrentar estas dos últimas semanas a encuentros cada tres días, sin tener casi ni tiempo para descansar.

La Real Sociedad no es un equipo que se caracterice precisamente por tener un juego brillante y gustoso, pero si por poseer a jugadores capaces de solucionarte un partido. Claros ejemplos son Xabi Prieto o William José, con calidad individual suficiente para desequilibrar el encuentro. Si a esto le añades que el equipo apenas ha cambiado, y la plantilla sigue trabajando como un bloque compacto podemos suponer que va a ser un partido igualado y nada fácil.

Precedentes en Anoeta

No es nada halagüeño para los verdiblancos tirar de precedentes. La Real ha ganado sus últimos 3 partidos ante el Betis en su feudo. La última victoria bética en Anoeta se remonta a la jornada 15 de la temporada 2003/2004 donde los verdiblancos endosaron el abultado resultado de 0-4 al equipo local con goles de Capi, Juanito y un doblete de Joaquín, que probablemente partirá mañana como titular.

Cierto es que los empates son los resultados que más se han dado en Anoeta desde que comenzó el siglo, 3-3 en las temporadas 2002/2003 y 2012/2013; empates a uno en la 2005/2006 y 2011/2012, y también dos partidos finalizaron sin goles en las temporadas 2001/2002 y 2006/2007.

Posibles alineaciones