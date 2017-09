Minutos para todos

Rafa Navarro jugó sus primeros minutos y Nahuel fue el tercer cambio | FOTO: LaLiga Santander

Al técnico cántabro del Real Betis no le han hecho falta para dar oportunidades a casi todos los futbolistas que tiene a su disposición. Dani Giménez, segundo portero verdiblanco, y Joel Campbell, último fichaje estival que todavía está recuperándose una lesión, son los únicos jugadores que todavía no han participado en LaLiga Santander este curso. El pasado lunes, durante la visita del Levante al Benito Villamarín, se estrenaría esta campaña el lateral derecho Rafa Navarro, uno de los pocos futbolistas que hasta la fecha no había participado a pesar de no haber sufrido ninguna lesión.

Los pilares de Setién

Si bien muchos son los jugadores a los que Quique Setién está brindando oportunidades de jugar desde su llegada al banquillo bético este verano, hay algunos que se han erigido como los principales pilares de este equipo. Algunos de estos, al ser fundamentales para el esquema de juego que pretende utilizar el entrenador, han disputado todos o casi todos los minutos de juego de lo que va de campaña. Antonio Adán, guardameta y capitán del Real Betis, es a día de hoy el único futbolista del equipo que ha jugado un total de 540 minutos, todos los correspondientes a las seis jornadas de liga disputadas. Muy cerca le siguen Antonio Barragán y Javi García.

El defensor gallego, que se ha hecho dueño y señor del lateral derecho gracias al buen rendimiento ofrecido, se perdió la última media hora del partido contra los granotas, entrando en su lugar el canterano Rafa Navarro, después de haber sido titular en los tres partidos de la pasada semana. Por su parte el ex del Zenit, tras disputar los últimos 22 minutos en el Camp Nou, ha salido de inicio como pivote en los cinco encuentros posteriores.

A estos le siguen Aïssa Mandi, Zouhair Feddal y Riza Durmisi, que tan solo han rotado un partido cada uno y junto a Barragán se han constituido, a priori, como la defensa titular. Sin embargo Setién ha conseguido que la ausencia de algunos de estos jugadores en partidos de gran exigencia no pase factura al equipo. El Real Betis ha conseguido triunfos importantes ante Real Madrid o Levante dando descanso a piezas importantes como Guardado, Joaquín o Sergio León.

Todos se sienten importantes

Al mismo tiempo hay futbolistas, que a pesar de no disponer de tantos minutos como los mencionados anteriormente, han alternado la grada con el césped. Dejando a un lado el caso de jugadores como Alin Tosca o Ryad Boudebouz, que tan solo han podido entrar en dos convocatorias como consecuencia de sus respectivas lesiones, Setién ha querido premiar el buen trabajo durante la semana de sus chicos al mismo tiempo que darles un pequeño "tirón de orejas" cuando el rendimiento no estaba siendo el esperado. Un claro ejemplo es el de Fabián Ruiz, el hombre de moda en el Real Betis.

El de Los Palacios, desde que saliera en la segunda mitad en el partido de la primera jornada frente al Barcelona, no volvió a entrar en una convocatoria hasta la visita al Santiago Bernabéu. Después de dos titularidades y un gol, el canterano bético se ha convertido en una pieza fundamental para el técnico, aprovechando también la baja de Víctor Camarasa.

De igual manera el cuerpo técnico está dando minutos a jugadores del filial como Juanjo Narváez y Francis Guerrero. Los pupilos de José Juan Romero han jugado hasta ahora 4 y 3 partidos respectivamente con el primer equipo, mientras que Julio Gracia, otro de los canteranos más prometedores del Betis Deportivo, vio desde el banquillo, por primera vez este curso, el triunfo frente Levante. Este hecho permite que los jugadores se sientan importantes e integrados en la dinámica del equipo, sin dar cabida a la frustración tan temida por los jugadores, sobre todo en los jóvenes, de no contar para el entrenador.