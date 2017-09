Así le fue al Betis la temporada pasada frente a la Real Sociedad

Google Plus

Foto: Juan Ignacio Lechuga (Vavel)

Vuelve una jornada más de liga y una nueva oportunidad de ver si realmente este Betis va en serio. De momento, parece que sí.

Enfrente tendrá a un rival muy exigente que, además, juega en casa. Una Real Sociedad venida a menos tras un inicio impecable en el campeonato liguero, pero que se ha desinflado tanto en juego como en resultado en las últimas jornadas.

Aun así, el Real Betis llega a un estadio, el de Anoeta, en el que no vence desde un 6 de diciembre del 2003, cuando le endosó cuatro goles a una Real Sociedad que no pudo ni siquiera abrir su marcador. Históricamente, no ha sido un rival que se le haya dado especialmente bien al cuadro verdiblanco.

El Betis perdió por la mínima en Anoeta la temporada pasada

El último antecedente del encuentro que se vivirá el domingo al mediodía en Anoeta nos lleva al 30 de septiembre del año pasado. La Real Sociedad recibía al Betis de Poyet en la jornada siete, la misma jornada en la que recibirá este año el cuadro txuri-urdin a los hombres de Setién. Eso sí, aunque se repita parte de la historia, lo que parece estar claro es que las cosas están muy cambiadas, sobre todo del lado verdiblanco, donde el equipo empieza a dar claros síntomas de que puede llegar a ser uno de los aspirantes a pelear por los puestos altos de la tabla.

En aquella ocasión, la Real Sociedad se impuso por uno a cero al Betis gracias a un tanto de Carlos Vela en el minuto 63. El once que eligió Poyet para hacer frente a la Real fue el compuesto por Adán en portería; Piccini, Bruno, Pezzella y Álex Martínez; Ceballos, Petros y Felipe Gutiérrez en la medular; Joaquín, Alegría y Rubén Castro arriba.

Es relevante este once porque, a excepción de Adán y Joaquín, ninguno de los demás futbolistas permanece en la plantilla actual del combinado bético. Este no es más que uno de los tantos argumentos que refuerzan la idea de que el partido que se vivirá el próximo domingo en Anoeta no tendrá nada que ver con el de la temporada pasada. Es más, de los tres recambios que utilizó Poyet (Musonda, Nahuel y Brasanac), sólo Nahuel sigue en la disciplina del club.

Por parte de la Real, todo lo contrario. El cuadro vasco mantiene el mismo bloque de jugadores y casi con total seguridad, el once que proponga Eusebio Sacristán esta temporada será parecido a aquel que salió a por los tres puntos la temporada pasada: Rulli en puerta; Héctor Hernández, Íñigo Martínez, Raúl Navas y Zaldua en defensa; Zurutuza, Illarramendi y Xabi Prieto en el centro del campo; Oyarzábal, Willian José y Carlos Verla en ataque.

Y con todo esto, la Real fue superior al cuadro verdiblanco, pudiéndose llevar mayor castigo el combinado de Poyet, que, sin embargo, reaccionó tras el tanto del mexicano, pero sin fortuna.

El Betis tampoco pudo llevarse la victoria en casa

En la segunda vuelta, los verdiblancos tuvieron la revancha en Heliópolis. Un Betis que ya contaba con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo y que pugnó fuerte por llevarse los tres puntos ante una Real Sociedad que vio como se ponía dos veces por delante en el marcador, pero que en ambas ocasiones, el Betis reaccionaba para empatar el encuentro. Al final, Xabi Prieto, que ya había marcado el segundo gol para lo suyos, puso el tercero en el minuto 72, sin que hubiese una reacción posterior en forma de gol por parte de los locales.

El Betis comenzó el encuentro algo desorientado, pero tan solo fueron un par de minutos. A partir de ahí, empezó a adueñarse del balón y a dominar el encuentro. Rubén Castro pudo adelantar a los suyos en el minuto cuatro y Durmisi realizó alguna que otra internada por banda con cierto peligro.

Sin embargo, el premio llegaría para la Real. Un jovencísimo Jon Bautista aprovechaba la oportunidad de ser titular y marcaba en el minuto diez el primer gol txuri-urdin. Aunque no tardaría en reaccionar el Betis. Aïsa Mandi pondría el empate en el marcador solo seis minutos después, y el Villamarín volvió a rugir para pedir la remontada. Una remontada que nunca se dio.

En el minuto 26, el capitán del conjunto vasco, Xabi Prieto, ponía el 1-2, y dejaba al Betis sin argumentos hasta el descanso.

Tras la reanudación, Sanabria conseguiría poner de nuevo las tablas en el marcador en el minuto 65, pero siete minutos más tarde, de nuevo Xabi Prieto, volvía a poner por delante a la Real, dejando el 2-3 en el marcador. Un marcador que ya no se volvería a mover.