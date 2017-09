Todos a una a por el éxito

Google Plus

La comunión entre equipo y afición es palpable y muy positiva. (Foto: Real Betis)

Empezar la semana se antoja complicado para cualquier ser humano. Sin embargo, existen varios miles de estos que, tras el pasado lunes, afrontan los siguientes días con una tremenda motivación e ilusión. Son los béticos los que disfrutarán de cada minuto que pase con el mero recuerdo de una noche de lunes en el que el Real Betis se glorificó en su templo. Fácilmente podría decirse que, hoy por hoy, el Betis es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol en La Liga, y esto es algo que su afición sabe.

Quique Setién podría ser definido como un sabio del fútbol. En pocas semanas, ha logrado impregnar a toda una sociedad de una idea clara en cuanto al balompié se refiere, y cada partido que juegan los de verdiblanco es un marco espacial idílico para cualquier fanático de este deporte, que disfrutará sin lugar a duda del precioso fútbol que practican los pupilos del santanderino. Aunque, si bien es verdad, los más favorecidos por el juego del Betis —amén de la entidad, que vence y convence— no son los amantes del deporte, sino, más bien, todos y cada uno de los aficionados que predican beticismo allá por donde vayan.

El lunes se recibió en el Benito Villamarín a un Levante dispuesto a todo, invicto aún en Liga, y con una clara premisa de juego. El Betis, por su parte, sabía lo que tenía que hacer y así lo demostró, doctorándose en buen fútbol de toque y calidad, con movimientos espectaculares para controlar la posesión y abrir espacios en la férrea defensa del rival. Ningún partido será pan comido, pero el del lunes pasado fue sin duda un hito para el Betis de los últimos años. Veinte años hacía desde que la unidad verdiblanca hubiera vivido unas trece barras que jugaran con tal dominio y pasando por encima de todos. Y eso, la afición, lo agradece. Más de 48.000 gargantas atronaron en el Templo del Glorioso para alentar a sus guerreros y conducirlos hacia la victoria. Hacia muchos años que la afición no se aunaba con tantas ganas al equipo; hacía muchos años que el equipo no disfrutaba jugando al fútbol y siendo el dominador; hacía muchos años que el Real Betis no era grande.

El Real Betis dio una magistral clase en el Villamarín de cómo se juega al fútbol. Cerca de un 70% de posesión, más de 500 pases materializados con éxito por tan solo unos escasos 50 errados, cuatro goles, que se dice pronto... El bético llevaba años ansiando una práctica del deporte de esta magnitud, y ahora que puede experimentarla, tiene claro que el equipo sí le representa, así que decide empujar a los suyos y defenderles en todo momento, con independencia de los malos tragos que se puedan pasar.

Hoy, la realidad es bien distinta. Queda muchísimo camino por recorrer, es evidente; sin embargo, equipo y afición es una combinación, palpable, que erradicará todos los obstáculos que se presenten en la carrera por el éxito. Con tres victorias logradas de tres partidos disputados como local, se está consiguiendo que el renovado Benito Villamarín se convierta en un auténtico fortín inexpugnable el cual nadie pueda asaltar. Porque si tu casa vibra en cada partido, tendrás una motivación extra. Porque los jugadores se sienten cómodos cuando la afición le alienta. Porque la afición se ve satisfecha cuando vislumbra el gran juego que sus soldados practican. Porque el Betis es muy grande, y su afición, infinita.