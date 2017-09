Que el ritmo no pare

Tras la gran victoria en feudo merengue, el Real Betis afrontaba su partido correspondiente a la jornada 6, ante un UD Levante con muy buenas sensaciones tras el trascurso de las cinco primeras jornadas. Ambos estaban empatados a nueve puntos. El Villamarín no defraudó y completo una gran entrada, a pesar del horario (Lunes, a las 21:00). El ambiente era espectacular y el partido prometía. Se enfrentaban dos de los equipos revelaciones de este comienzo de temporada.

El Betis presentaba novedades en el once. Con la entrada de Fabián que repitió, tras la gran actuación en el Bernabéu. Y la apuesta de Setién de jugar con dos puntas. Sergio León y Sanabria. Que como Fabián, repetía en el once. Su gol ante el Madrid, la semana pasada, le hizo ganar enteros. Y por último el cambio de Jordi Amat por Feddal en la línea defensiva.

El Betis, como ya vaticino Setién se hizo con el dominio del balón y con su manejo. Poco a poco. Con paciencia. El balón pasaba de uno en uno por cada jugador del Betis. Delante esperaban ansiosos y replegados los futbolistas de Muñíz, para salir escopeteados hacia la portería de Adán cuando lograran hacerse con la posesión del balón. La primera gran ocasión no llegó hasta el minuto 22. Un cambio de orientación de Guardado hacia la banda derecha, que recibe solo, Barragán y este asiste a Sergio León que se saca un gran disparo que se marchó rozando la escuadra izquierda de Raúl. Apretaba el Betis. Pues a los tres minutos, tras una gran jugada asociativa. Joaquín disparó desde la frontal del área, cuyo tiro finalmente no fue entre los tres palos. Los minutos pasaban y el gran entramado defensivo que había construido el Levante hizo que al Betis le costará llegar con facilidad al zona de tres cuartos de campo. Solo un tiro sin apenas peligro de Sergio León, muy activo en la primera mitad, que no encontró los tres palos, fue el único fruto que obtuvo el conjunto de Quique Setién. Por su parte el Levante solo llegó un par de veces a los dominios de Adán con dos centro que se marcharon sin encontrar rematador. El árbitro no quiso agregar ningún minuto de descuento (tampoco fue necesario). Y con su silbato marcó el final de una primera mitad en la que el Betis fue superior pero no obtuvo resultado. 0-0. Al túnel.

La segunda parte comenzó flagrante. Y tanto que flagrante. La primera jugada acabó con el balón en la red. Gol de Sanabria. 1-0. Repitió el paraguayo. Un gran centro de Sergio León que remató abajo con la testa, y el balón entró llorando en la portería tras dar en el palo. Le salió bien a Setién la apuesta por los dos puntas. Pero es que a los 10 minutos llego el segundo del Betis. Un disparo raso colocado de Fabián desde la frontal de área. Que se cuela por el palo izquierdo de la portería de Raúl. El Betis era otro tras el descanso. Y tras encontrar portería tan temprano, el partido era otro. Ahora era un partido en el que el Betis mandaba. Tras destruir el muro defensivo del Levante. No paraban de llegar goles. El tercero vino tras una buena internada por banda izquierda, de Durmisi el cuál dibujo un maravilloso pase para Sergio León que remato a placer. El Villamarín era una fiesta, los aficionados estaban apasionados con el partido que le estaba regalando su equipo.

La cara del partido no cambió más, el Betis estaba exuberante y controlaba todo. Al Levante los tres gFabiánoles le habían dejado K.O. El Betis siguió a lo suyo y gozó de oportunidades para incrementar la diferencia, tras dos disparos de Tello y Nahuel (que entraron por Joaquín y León), que fueron bien atajados por Raúl. Se acercaba el final y el Betis quería más. Buscaba más sangre. Los últimos minutos fueron todo un suplicio para el conjunto valenciano. Y el Betis tuvo tiempo para un gol más. De nuevo Sanbria mandó el balón a la red para cerrar goleada. Tras concluir los tres minutos que añadió el colegiado. Se puso fin a la fiesta verdiblanca y a la vez al sufrimiento del rival. El Betis consigue así su tercera victoria en casa. Y hace del Villamarín un fortín.