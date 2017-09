Previa Real Betis - Levante UD: la hora del cambio. Foto Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Real Betis recibe al Levante en un partido de alturas a comienzos de esta temporada, puesto que el conjunto granota se encuentra por encima de los verdiblancos con los mismos puntos, nueve. Nadie conoce a su equipo como la afición bética y en la familia heliopolitana son conscientes que estos son el tipo de partidos donde suele fallar su equipo. Tras ganar sus dos envites en casa y sumar un triunfo épico en el Bernabéu, los pupilos de Setién no quieren darle la razón a esos béticos pesimistas y demostrar que el Betis este año si es diferente. Al otro lado, aparece un Levante muy trabajado por Muñiz y que necesita media ocasión para hacer gol. Aunque nadie se esperaría esto a principio del campeonato, este lunes se enfrentan dos de los equipos más en forma de la Liga Santander.

Solo vale ganar

Todo lo que rodea al Betis es paz, por primera vez en años solo se habla de fútbol y la afición parece unida de verdad. Ahora que todo parece ir por el cauce correspondiente, sumado a una victoria histórica en el estadio del Real Madrid, los béticos no quieren que vuelvan a aparecer los fantasmas del pasado, cayendo ante el Levante. Pese a ser un duro rival, los hispalenses no conciben otra cosa que sumar los tres puntos. Muchas son la razones de estar obligados a ganar, ya que quieren mantener su cartel de invicto en casa, superar a un equipo que aún no ha perdido o mantenerla ilusión de las 50.000 personas que van al santuario bético todas las semanas. Sin embargo, nada de esto se hará realidad si los jugadores no lo demuestran en el campo y mantienen el nivel de las últimas semanas.

Un Betis plagado de bajas

Setién no se ha tenido que demorar mucho a la hora de hacer la lista de convocados, debido a que los verdiblancos se encuentran plagados de bajas. Jugadores como Campbell, Camarasa, Narváez, Tosca o Júnior se quedan fuera, porque se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. A todos estos, se les une la de Ryad Boudebouz, que pese a participar con el grupo y empezar a tener sus primeros minutos con el Betis, no se encuentra preparado y ha manifestado que aún juega con dolor.

Por ello, ha decidido no vestirse de corto hasta después del parón de selecciones, descartando también viajar con su combinado nacional, Argelia. Para compensar estas bajas, a Setién no le tiembla el pulso de tirar de cantera y Julio Gracia vivirá su primera convocatoria con el primer equipo. Además, se une la novedad de Nahuel, que se había quedado fuera de la convocatoria en las dos últimas jornadas. En definitiva, el técnico cántabro no quiere que la euforia supere a sus futbolistas y sumen un nuevo triunfo ante su público.

Mantenerse invicto y seguir soñando

A diferencia de los sevillanos, el cuadro valenciano no enamora con su juego, pero resulta admirable y efectivo. Un equipo que sorprende por lo trabajado que está a la altura de campeonato en la que se encuentran. Pero que se nota la mano de Muñiz es un hecho, sumado a que mantiene un gran bloque de jugadores de la temporada pasada, hace que los automatismos estén más que claros. Además, la planificación levantina está resultando muy efectiva, ya que jugadores como Bardhi, Ivi o Álex Alegría (cedido por el Betis), están dándole mucho a la afición del Ciutat de Valencia.

No conocen la derrota

El Levante ha tenido un comienzo imparable y es que para ser un recién ascendido, aún no saben lo que es la derrota. Bien es cierto que solo han disputado un partido lejos de Valencia, pero fue en el Bernabéu y sacaron un meritorio empate. Por otro lado, como local ha vencido a rivales de altura como Villarreal y Real Sociedad. Los empates ante Deportivo y Valencia, completan el impresionante comienzo granota. Pese a ser un equipo muy organizado defensivamente y hacen las coberturas de manera eficiente, no es un equipo rocoso que espere a rival y va a la contra. Los valencianos tienen jugadores que saben jugar la pelota y tienen un gran acierto de cara a portería. En ninguna jornada se han quedado sin anotar un tanto y ya ha anotado goleadas, como la del pasado jueves ante la Real.

El equipo de Muñiz se ha encontrado un equipo con muchas alternativas ofensivas para hacer gol, ya sea con las incursiones de Ivi o Morales, los disparos a media distancia y su as en la manga, las faltas de Enis Bardhi. El macedonio es el máximo goleador blaugrana con tres tantos en cincos partidos, siendo dos de ellos de libre directo. Otro dato curioso que define al equipo dirigido por el técnico asturiano es que aún ningún delantero de su equipo ha hecho gol, destacando la solidaridad atacante de sus futbolista. La lesión de Roger, pichichi de la pasada Liga 1|2|3 y la entrega de Alegría que destaca más por su sacrificio ofensivo que por el gol, hacen que el cuadro granota no se haya estrenado en la vanguardia.

