José Juan Romero: ''Quiero pedir perdón a la afición por este esperpento''

Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

El Betis Deporivo firmó una nueva derrota en la Segunda División B. Esta vez cayó en Melilla ante los Piratas. Esto ha hecho que el filial verdiblanco quede estancado en mitad de tabla con siete puntos mientras que su rival en la matinal del domingo, la UD Melilla asciende hasta la cuarta posición. Aún así, el mal partido de los béticos fue la peor noticia. Y así lo ha querido expresar José Juan Romero, quien se mostró contundente al finalizar el choque ante los medios de comunicación.

El partido

El técnico ofreció su valoración del partido, dejando un mensaje a la afición verdiblanca. ''La valoración tiene poco recorrido cuando te han metido cuatro goles. La valoración pasa a un segundo plano porque un equipo ha sido superior al otro desde el comienzo. No lo he hecho muchas veces pero quiero pedir perdón a la afición del Betis por este esperpento que hemos hecho aquí'', declaró José Juan Romero tras perder en el Álvarez Claro

''Vamos a tratar que no se repita''.

Errores defensivos

Las acciones defensivas fueron muy achacadas por el filial de La Palmera. Por ello, José Juan Romero también quiso mostrar su opinión acerca de ello. ''Si es por jugadas que te pillen en superioridad, es algo que va dentro de nuestro modelo de juego. Sin embargo, cuando los errores, una y otra vez, son individuales y de acciones demasiado claras para que puedan crearte peligro, es preocupante. Es algo que ya dije incluso ganando la semana pasada y hoy se ha hecho más patente porque el rival ha metido gol. Hay que aceptar todas las cosas que puedan decirnos, o decirme porque me considero el único culpable de este resultado'', respondió haciendo autocrítica.

''Somos el Real Betis y hay que dignificar el escudo allá donde vayamos''.

Del mismo modo, José Juan Romero argumentó que el filial está listo para recomponerse y recuperar la sonrisa. ''Sabemos las dificultades que vamos a tener, las hemos aceptado e intentaremos que este equipo tan joven sea capaz de competir fuera como lo está haciendo en casa. Es complicado competir a este nivel con jugadores rivales con un nivel y con el equipo en evolución y extraordinariamente joven, pero esto no es excusa para no competir mucho más. Intentaremos corregir cosas y mejorar todas las carencias que podamos ver''.

El resultado

Para finalizar, el míster alegó que el resultado final no fue un accidente, sino que fue merecido y justo. ''No lo es porque es algo que se está repitiendo. Aunque llevamos siete puntos, no es un accidente porque nos está pasando todos los domingos. Lo que ocurre es que hay domingos que en casa metemos gol nosotros también y somos capaces de ganar'', sentenció José Juan Romero.