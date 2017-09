Setién: "Son tres puntos nada más, pero saben de manera diferente".

Google Plus

Imagen: Real Betis

Noche para la historia verdiblanca la del pasado miércoles, cuando el Real Betis venció en el Santiago Bernabéu tras diecinueve años que no sucedía.

El técnico del conjunto de la palmera se mostraba muy satisfecho con la actuación de sus jugadores, quienes siguieron sus órdenes de personalidad, tranquilidad y buena elección.

La primera pregunta al técnico fue sobre la importancia de esta victoria, a lo que respondía: “Muchas cosas. Esto es un refuerzo enorme a lo que hacemos, a la propuesta que tenemos. Nos da un empujón tremendo en la confianza a todos los jugadores, que es, principalmente con nuestra afición, por los que tengo mayor satisfacción por conseguir esta victoria. Esto para este Club es importantísimo, para los jugadores, para el equipo, para todo. Ganar aquí evidentemente son tres puntos nada más, pero son tres puntos de prestigio, que saben de manera diferente”.

La rueda de prensa del cántabro continuaba con un análisis sobre lo visto en el césped del estadio de Chamartín: " Ganar en un escenario como este, contra un equipo como este, sabes que vas a sufrir, que tu portero tiene que hacer un partido espectacular. Tienes que tener suerte pero también sabes que es un equipo que tiene sus debilidades, que le puedes generar ocasiones y le puedes hacer daño. Es cierto que Adán ha hecho un partido magistral, pero es cierto que nos podríamos haber puesto ganando en el minuto tres, creo que ha sido. Seis o siete contras en la que nos ha faltado precisar un poco más los pases. De hecho, en los últimos 20 minutos cuando más nos estaba costando, el equipo ha salido en cuatro o cinco contras que podíamos haber terminado exactamente igual que en la jugada del gol. No hemos acertado, obviamente. Lo que sí es cierto es que ganar aquí sin sufrir es una utopía”.

La siguiente pregunta era sobre los minutos finales, cuando se podía decidir el partido hacia cualquier lado y el buen hacer de los verdiblancos inclinó la balanza hacia su lado: "Me he lamentado mucho. Entiendes a los jugadores, tras el esfuerzo y la exigencia que han hecho durante tanto tiempo, les pides que tengan la precisión como si estuvieran jugando en el minuto cinco. La realidad es que te lamentas de que esas acciones que son relativamente fáciles, que cuando las veamos en las imágenes veremos cómo fallamos esos pases finales, te lamentas porque podría haber sido mucho más cómodo. Pero también hay que ser ecuánime y ellos han metido 20 o 25 veces el balón en el área con jugadores como Cristiano, como Bale, como Sergio Ramos, que te van al remate, Varane, todos. Es lógico que tengan ocasiones, te meten mucha gente por delante del balón, te fuerzan a matarte ahí atrás y ahí pues son muy fuertes. Tienes que tener suerte, medir bien todas las acciones y tratar de hacer daño como hemos hecho, en las que hemos podido”.

Los cambios que realizó Quique Setién en el tramo final fue una clara declaración de intenciones, así lo explicaba el técnico verdiblanco: " Al meter a Ryad y Joaquín he tratado de tener más control del balón, de defender mejor con el balón. Eran jugadores que salían frescos pero ahí el Madrid estaba volcado y era difícil. Los cambios de ellos no han sido un cambio en lo que estaba pasando antes y lo que ha pasado después. Han seguido insistiendo, metiendo gente por delante del balón y al final nos ha costado mucho. Pero esperaba que mis dos jugadores que han salido frescos, sobre todo con Ryad que ha salido con 30 minutos se le ha notado que sale de una lesión, que todavía no está bien, porque era un jugador que podría haber hecho mucho más daño de lo que ha hecho, pero bueno, estamos contentos con todo hoy".