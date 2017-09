Post partido en datos: partido de récords

Google Plus

Bale disputa un balón con Fabián. (VAVEL)

La victoria de mérito cosechada por Quique Setién y los suyos la pasada noche dejó muchos datos que conviene rescatar para tenerlos muy en cuenta y que engrandecen la dificultad de conseguir los 3 puntos ante el Real Madrid como visitante.

Setién y ganar como visitante

El técnico cántabro del Real Betis consiguió eludir una mala racha que cosechaba como entrenador en los últimos partidos disputados lejos de su estadio tanto en la U.D. Las Palmas como en este inicio liguero con el Betis.

Hasta la fecha, Setién había cosechado doce derrotas y un empate desde su última victoria como visitante, que no fue precisamente en liga, sino en Copa del Rey (2-4 vs Atlético de Madrid). Aún hay más, y es que el míster no conseguía ganar en liga desde la primera jornada de la pasada temporada, en el estreno liguero con Las Palmas en Mestalla.

La victoria relanza las ilusiones del beticismo pero aún más las de Setién, que ve cortada de raíz su mala racha y en un escenario que difícilmente podrá olvidar.

Primer equipo que le gana a un doce veces campeón de Europa

El conjunto verdiblanco consiguió un hito del que ningún club podrá presumir, y es que fue la primera vez que un equipo vence a un club con doce Copas de Europa como es el Real Madrid.

No sólo es el hecho de ganar, sino la manera en la que lo consiguió, desplegando buen juego sin dejar a un lado la filosofía propia del equipo y sometiendo en los minutos finales a todo un Rea Madrid plagado de estrellas.

Imbatible en el escenario menos imaginable

Otro aspecto muy importante y que es primordial destacar es la solidez defensiva, y fruto de eso fue el dejar la portería a cero ante una de las mejores delanteras del mundo y en su estadio.

El Real Madrid pretendía batir el récord de partidos oficiales que lograba marcar al menos un gol de manera consecutiva. Este récord es ostentado por el Santos, equipo brasileño que consiguió este hito de la mano de la leyenda mundial de la historia del fútbol Pelé, y se sitúa en 73 partidos anotando de manera consecutiva.

El Betis impidió que el conjunto blanco superase es cantidad de partidos dejando la portería a cero gracias a una actuación soberbia de Antonio Adán y a una solidez defensiva implacable.

Bendito minuto 94

Resaltar que el Betis ha sido el único equipo en la historia de la liga que se ha impuesto al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un gol en el minuto 94. No consta que otro equipo se haya llevado los 3 puntos en unos minutos tan apurados.

Además, el Betis es, exceptuando a Barça y Atlético, el único equipo que ha roto la racha de 106 partidos seguidos del Madrid sin perder en casa.