Los protagonistas del Real Betis comparecen tras la victoria

Sanabria anotó el tanto del triunfo en el 94' | FOTO: Real Betis

Antonio Adán construyó un muro infranqueable en su portería y un cabezazo de Tonny Sanabria rompió el de Keylor Navas. Ambos jugadores comparecieron ante los medios al término del encuentro en el Santiago Bernabéu. En sus respectivas entrevistas, portero y delantero mostraban su alegría por vencer al Real Madrid en el último minuto. Tanto el mejoreño como el ex de la Roma hablaron de la buena actuación realizada por todo el equipo, que ya está pensando en el siguiente encuentro liguero en casa ante el Levante.

Este año sí entró

En el último minuto del partido, Keylor realizó una magnífica parada a un remate de cabeza de Tonny Sanabria que habría supuesto el 2-2 en el marcador. Finalmente los blancos saldrían victoriosos del Santiago Bernabéu tras vencer al Real Betis en la 2016/2017. En esta ocasión el testarazo del paraguayo en el 94' sí entró y le dio el triunfo a los suyos. Este se mostraba "muy contento, sobre todo por la victoria del equipo". Además apunta: "El equipo supo sufrir los 90 minutos y al final la recompensa del gol nos ha hecho felices a todos". En cuanto al juego desplegado por los verdiblanco, Sanabria dijo: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque el Madrid te lleva a eso, te complica y te crea muchas ocasiones. Nosotros supimos sufrir, estar bien replegados y aprovechar nuestras posibilidades para en alguna contra o en alguna jugada combinada sacar algo positivo y la recompensa ha sido el gol". Finalmente los verdiblancos obtuvieron la recompensa del gol, el cual describió el punta bético: "Barragán me pone un centro espectacular y, gracias a dios, se me dio el gol que tanto estaba buscando".

"Diría que sí por el escenario en el que estamos. Hemos logrado una victoria histórica así que estoy muy contento y muy feliz de haber marcado gol", dice Tonny al ser preguntado sobre si es este su día más feliz como jugador del Betis. Del mismo modo dice: "Siempre que pueda marcar en cualquier campo que sea, bienvenido sea", cuando hacen referencia al gol. El paraguayo que vuelve a marcar en el Santiago Bernabéu después del tanto conseguido la pasada campaña, dice estar "muy contento por haber metido este gol" que me le confianza. "Intentaré seguir mejorando día a día para poder seguir ayudando al equipo". Esta temporada, con Rubén Castro cedido en la liga china, Sanabria se disputa el puesto de delantero con el exdelantero de Osasuna, Sergio León. "Somos una familia. La competencia que tenemos Sergio y yo, así como la que tiene todo el equipo, es bastante sana y nos hace mejores unos a otros", era la frase del paraguayo acerca del abrazo entre los dos puntas béticos tras finalizar el partido. El goleador del Real Betis en la noche de hoy culminó su comparecencia diciendo: "Estaremos ahí los dos disponibles para poder ayudar cuando nos necesite el técnico".

Lo paró todo

Otro de los protagonistas del partido que atendió a los medios al término del partido fue Antonio Adán. Aunque el gol de Sanabria dio los tres puntos a los verdiblancos, sus paradas fueron igualmente necesarias para que el Real Betis se acabara imponiendo en el Santiago Bernabéu. La primera cuestión a la que respondería el meta bético fue sobre la "magnífica relación que mantiene con el técnico desde el primer momento". A pesar de errar en numerosas ocasiones con los pies, como consecuencia del juego que ha implantado el entrenador, Quique Setién ha sido su gran valedor y así le ha respondido Adán, con un partido soberbio. Acerca de esta confianza que el cántabro ha depositado en él dijo: "En los momentos más complicados, salió en defensa mía con ese error en Villarreal. Hoy me ha dado un abrazo y me ha felicitado, como al resto de mis compañeros. Esto es un paso más, esto significa que estamos en la línea. La satisfacción es tremenda, porque venimos trabajando mucho durante la pretemporada y en cada partido estamos dando un paso más hacia adelante y esto certifica que todo el trabajo que venimos haciendo es bueno. Venir al Bernabéu y salir ganando de aquí es una gran satisfacción, no es fácil sacar los tres puntos aquí”.

"Intento tomarme tanto los fallos como los partidos como los de hoy con la misma naturalidad. Son momentos puntuales que se dan en cada partido e intento mantener la misma línea de trabajo que es lo que te da los resultados y hacer partidos importante" fueron las palabras de un Adán que empezado a estar cuestionado por un sector de la afición debido a los errores que costaron goles ante Villarreal y Deportivo. Sin embargo en el Santiago Bernabéu se vieron muchas paradas del exportero blanco, tantas que el propio Adán dice: "No sé con cuál quedarme". Antonio da sobre todo importancia al buen hacer del equipo durante los 90 minutos, lo que para él ha sido la clave del triunfo. Este cree, acerca de los numerosos balones atajados durante el partido: "En el momento en los que han sido, hemos aguantado muy bien. Ellos te someten muchísimo y, más que una parada, me quedo con los momentos de poder ayudar al equipo a mantener el marcado a cero y luego que entrara el remate de Tonny".