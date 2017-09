Previa Real Madrid - Real Betis: al Bernabéu cargados de ilusión

La quinta jornada de LaLiga tendrá lugar entre semana y en el menú del miércoles, el Real Madrid recibirá al Real Betis en horario nocturno con tres nuevos puntos en juego.

Cómo llegan ambos cuadros

El conjunto de Zidane recoge el encuentro después de haber ganado con soltura en Anoeta por 1-3. Los blancos suman dos victorias y dos empates (vs. Valencia y vs. Levante). Este balance ha hecho que los actuales campeones de LaLiga no estén entre los cuatro primeros puestos de la tabla y afrontan el partido ante el Real Betis como la oportunidad de asaltar dichos escalafones y poder meter presión al FC Barcelona, su principal competidor.

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Por su parte, el Real Betis llega tras vencer al Deportivo de La Coruña en el Benito Villamarín por 2-1 en el feudo verdiblanco. Con un dulce Joaquín, el equipo que dirige Quique Setién selló su segunda victoria este curso (ambas como local vs. Celta de Vigo y vs. Deportivo de La Coruña). Los tres puntos han servido para que el conjunto de las Trece Barras afronte con optimismo e ilusión el partido del Santiago Bernabéu.

A romper las estadísticas

La quinta jornada supondrá la tercera salida del Real Betis. Previamente, cayó ante el FC Barcelona en el estreno liguero por 2-0 en el Camp Nou y fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreral por 3-1, pese a que Sergio León adelantó a los andaluces. Así, la escuadra verdiblanca intentará conseguir la primera victoria a domicilio y comenzar a mirar hacia arriba.

Foto: LaLiga

De hecho, el Santiago Bernabéu se postra como el mejor escenario posible para lograrlo, pese a no acostumbrar a ello. Y es que el Real Madrid ha disputado dos partidos en la casa madridista y en ambos ha firmado dos empates. Dos puntos de seis posibles en el Santiago Bernabéu no es un buen balance para el defensor del título. Y por ello, el Real Madrid también intentará lograr su primera victoria, aunque como local.

La vuelta de Cristiano Ronaldo

Para añadir mayor espectáculo al choque, el partido estará marcado por la vuelta de Cristiano Ronaldo a los terrenos de juego. El astro portugués volverá a defender la camiseta del Real Madrid en LaLiga después de la sanción que acarreó en la ida de la Supercopa de España. El '7' llega tras estar en el dique seco y tan solo haber disputado un choque. Este fue en la Champions League frente al APOEL, donde hizo dos goles para la victoria de 3-0 ante los chipriotas.

De esta forma, el portugués ya no ha perdido el olfato del gol y querrá hacer mella en la portería bética. "Estamos contentos de tener de nuevo a Cristiano Ronaldo. Espero que sea la última vez que no podamos contar con él. Lo veo contento, muy feliz, porque lo que le gusta es jugar, estar con el grupo y los compañeros. Mañana vuelve en el Santiago Bernabéu, además, y eso les gusta a todos los jugadores'', comentó Zidane sobre el regreso del portugués.

Foto: Dani Mullor - VAVEL

El reencuentro

Igual de especial será el reencuentro entre Dani Ceballos y el Real Betis. El utrerano volverá a confluir en el camino del equipo sevillano después de abandonar el plantel en verano, aunque esta vez lo hará en el bando contrario. El centrocampista no termina de cuajar en el equipo de Zidane y su papel ha quedado relegado a un segundo plano, algo muy distinto a lo que disfrutó en la temporada anterior. No obstante, el partido tendrá un toque algo personal para el sevillano, quien intentará reivindicarse ante el Real Betis. "Nos mandó un mensaje a todos felicitándonos por la primera victoria. No sé si me gustaría que jugase o no y si es mejor que juegue él o Isco. No sé la motivación que tendrá, aunque imagino que mucha. Dani es un gran futbolista, ahora no está teniendo muchas oportunidades pero seguramente le dará muchas cosas al Real Madrid que también hubiera podido dar aquí o en cualquier sitio en el que hubiese estado", comentó Setién sobre el posible reencuentro entre Ceballos y el Betis.

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Ruedas de prensa previas

Como de normal, los entrenadores pasaron por la rueda de prensa para responder a las preguntas de los medios. Zidane dio la clave para plantarle cara al partido y dio su opinión sobre el Real Betis. ''Nos preocupa mucho la intensidad porque si la metemos, podemos hacer daño a cualquier rival. Estamos al inicio de la temporada y sé que el Betis juega bien al fútbol, acorde con la filosofía del entrenador. Tiene buenos jugadores y esperamos un partido difícil mañana", declaró el técnico francés.

Foto: Dani Mullor - VAVEL

Quique Setién también pasó a atender en los medios en el día previo a enfrentarse al Real Madrid. "No se puede cambiar de la noche a la mañana algo en lo que llevas trabajando tres meses y tratas de mejorar cada día. No puedes decirle a los futbolistas que la peguen ahora todos en largo. Habrá que hacerlo cuando requiera la situación y habrá que tratar de sacar el balón jugado cuando podamos hacerlo. La idea no va a cambiar. No puedo cambiar el chip de mis jugadores, bastante me cuesta convencer de que se vayan haciendo las cosas e integrando otras como para que ahora de repente de cambien. Es como si a tu hijo le estás diciendo que hay que hacer una cosa de una manera durante mucho tiempo y al día siguiente las cambias. Le vas a descolocar. Hay que mantener una línea, tendrían que suceder cosas muy dramáticas para cambiarla", respondió el cántabro cuando fue preguntado por cómo afrontará el partido.

Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Posibles alineaciones