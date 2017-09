El reencuentro

Esta vez Ceballos jugará como local en el Santiago Bernabéu ante el Real Betis | FOTO: Daniel Nieto (VAVEL)

A pesar de no haberse hecho con un hueco en el equipo titular de Zidane, ni siquiera entre los habituales revulsivos, Daniel Ceballos será uno de los protagonistas del partido que enfrentará al Real Madrid con su ex equipo. Después de tres temporadas jugando en el primer equipo del Real Betis, el canterano verdiblanco se enfrentará a varios de los jugadores con los que, hasta hace relativamente poco, compartió vestuario. El encuentro del próximo miércoles ante los blancos será el primer partido de Ceballos ante el equipo que lo formó.

La nueva perla blanca

Durante varios veranos los blancos tantearon la posibilidad de incorporar al entonces jugador del Real Betis pero el pasado mercado estival se lanzaron a por él. Tras un verano muy convulso y de arduas negociaciones, el utrerano se acabaría convirtiendo en futbolista del Real Madrid a cambio de 15 millones de euros, a pesar de que tenía sobre la mesa otras ofertas que le satisfacían más que la del Real Madrid. A diferencia de otros jóvenes talentos fichados por el club merengue, tales como Asensio y Vallejo, el internacional Sub21 con España pidió tener ficha con el primer equipo y no salir un año como cedido en ningún club. De esta manera el canterano bético pasaría a ser madridista para las próximas 6 temporadas.

Declaraciones de técnicos y ex compañeros

Acerca del encuentro entre béticos y merengues que tendrá a Ceballos en el punto de mira han dado su opinión varios de los protagonistas del mismo. Por un lado Antonio Adán, su ex compañero y amigo, además de canterano y ex jugador del Real Madrid, ha comentado que "Dani era consciente del club al que iba y lo difícil que sería hacerse un hueco". Sin embargo, a pesar de las habituales suplencias del utrerano, el meta mejoreño cree que "si alguien está preparado para el Real Madrid ése es Ceballos porque los mejores están en ese club". En cuanto a cómo se desarrolló el fichaje, Adán dijo: "Dani tomó la decisión pensando en su futuro deportivo, por eso se lo pensó tanto. Está feo que alguna gente opine que se marchó por un tema económico. Era el jugador de moda y le daban muchísimo más dinero en otros sitios".

Por otro lado, los respectivos entrenadores de cada equipo opinaron acerca del primer partido que enfrentará a Ceballos con el Real Betis. Mientras que su actual técnico, Zinedine Zidane, defendió que "puede jugar en varias posiciones. Técnicamente no le cuesta jugar con el balón y es inteligente para jugar en varios sitios sobre el campo. Lo veo bien, metido en la dinámica. Estamos al inicio de la temporada, esto es largo y lo bueno es que está trabajando muy bien. El otro día jugó un poco y seguro que tendrá la oportunidad de jugar y hacerlo bien”; el míster verdiblanco, Quique Setién, comentó: "Nos mandó un mensaje a todos felicitándonos por la primera victoria. No sé si me gustaría que jugase o no y si es mejor que juegue él o Isco. No sé la motivación que tendrá, aunque imagino que mucha. Dani es un gran futbolista, ahora no está teniendo muchas oportunidades pero seguramente le dará muchas cosas al Real Madrid que también hubiera podido dar aquí o en cualquier sitio en el que hubiese estado".

¿Primera titularidad?

Ahora queda esperar para saber si Ceballos se enfrentará sobre el césped a su ex equipo o contemplará el partido desde el banquillo. Zidane tiene la última palabra y en la rueda de prensa previa no quiso dar pistas. Si bien el utrerano tan solo ha jugado 5 minutos esta temporada en LaLiga Santander, Ceballos tiene más posibilidades de participar este miércoles en el Santiago Bernabéu al pertenecer este encuentro de la competición doméstica a una jornada intersemanal. En la última sesión de entrenamiento de los blancos Benzema, Kovacic, Vallejo y Theo no trabajaron junto al resto de sus compañeros. Las bajas del delantero francés y el centrocampista croata, todavía recuperándose ambos de sus respectivas lesiones, pueden facilitar la utilización de un esquema por parte de Zidane que de pie a la primera titularidad de Ceballos. Sean cuales sean el número total de minutos que el ex jugador del Real Betis esté sobre el césped, la motivación del futbolista blanco será máxima, tal y como afirma su técnico.