Joaquín: ''Es muy bonito que me consideren leyenda''

El jugador del Puerto de Santa María es actualidad en el Betis, ya que a sus 36 años está viviendo una segunda juventud en el club de su vida.

En una entrevista a Betis TV, el jugador bético hizo un balance de la actualidad del club y de este inicio liguero.

Renovación

El capitán verdiblanco comenzó refiriéndose a su posible renovación y aseguró que ''tengo un diálogo con el presidente que no hace falta explicar, extraordinario. A Lorenzo lo conozco, la amistad que yo tengo con él, al margen de la relación profesional. Esto no se puede convertir en un debate, yo no estoy para debates sobre renovación. Todos saben que yo estoy para lo que haga falta, quiero seguir jugando, quiero seguir disfrutando y lo que tenga que venir, vendrá. El diálogo es fluido y ya se hablará del tema con normalidad. Cuando llegue el momento, que se desvelará por sí sólo, no hay nada más que hablar''

Idea de juego de Setién

El capitán verdiblanco salió al paso para alabar la idea de juego del míster tras las críticas que recibió en el partido en Villarreal. Joaquín ha valorado que ''toda la plantilla está convencida de que esta filosofía que nos encanta nos va a dar más resultados positivos que negativos. Tenemos claro que estamos en una gran Liga, con grandísimos equipos, que pasaremos momentos complicados y difíciles.''

''Todos tenemos claro que la manera de jugar y la filosofía que tiene el míster tan clara es la que nos va a hacer triunfar''

''Futbolistas como nosotros, que somos más creativos, más de tener la pelota, más de asociarnos, nos viene muy bien y vamos a disfrutar más. En la segunda parte ante el Deportivo fuimos muy superiores, vimos a un equipo presionando, yendo a por el partido… hay momentos de apuro porque ellos te pueden coger en alguna contra, aunque defendimos bien. Se vio a un equipo que jugó bien, que fue superior y a parte de ganar, se jugó bien, así que se disfruta el doble''.

La plantilla y el míster

El portuense está muy agusto con los compañeros y con el cuerpo técnico con el que trabaja codo con codo cada día. Comentó que ''hay una plantilla humana espectacular. En cada entrenamiento se ve que el nivel competitivo es muy alto y eso se nota. Suma en cada partido y en cada entrenamiento''.

Y destacó la gran comunicación que tiene con Setién y su cuerpo técnico: ''La comunicación que hay con Setién es espectacular. Eso se agradece porque te muestra la confianza que tiene en ti, el compromiso y refleja lo que yo disfruto cada día y en cada entrenamiento. Personalmente, y creo, hablo como voz del vestuario, estamos muy contentos con el cuerpo técnico, no sólo con Quique, también con Eder, Fran, Jon el entrenador de porteros, Marcos que ya lleva tiempo con nosotros… todos sabemos que él es el entrenador, pero tiene una comunicación con el jugador que demuestra que fue jugador en su día. Es un entrenador muy normal, le gusta meterse en los rondos con nosotros, disfruta el fútbol como cualquiera de nosotros''

Leyenda verdiblanca

Es indudable que Joaquín es un emblema del beticismo y con el que cualquier bético se ve reflejado dentro del terreno de juego. Ya hay gente que le considera una leyenda y Joaquín piensa que ''eso es muy fuerte, tanto que uno no quiere ni siquiera llegar a pensarlo. Te pones a recordar a leyendas del Betis Del Sol, Cardeñosa, Gordillo que está con nosotros, viaja… ''

''Hay jugadores que llegan ahora y que no lo conocen y a mí se me llena la boca de hablar de él, es una institución. Cuando a uno lo ponen ahí, es fuerte porque sigo en activo. Es muy bonito. Uno lucha y trabaja cada día para ser feliz y para hacer feliz a su gente y a todos los béticos. Pero intento de no pararme a pensar porque quiero seguir disfrutando cada día. ¿Un líder? Ha sido por un poco de todo. No ahora, desde mi regreso intento sumar en todo lo posible. Es verdad que cuando las cosas van mejor encaminadas tú te ofreces mucho más, ya no dentro del campo sino por fuera. Que puedas ayudar y aportar en lo que otros o chavales más jóvenes no ven. Lo pasado ya está sufrido, vamos a pensar en una temporada bonita, vamos a ilusionarnos, sobre todo porque tenemos alicientes para poder hacerlo”.

Estadísticas en LaLiga

Joaquín sin duda es uno de los referentes en la liga española del siglo XXI. Su paso por Betis, Valencia y Málaga ha dejado huella y las estadísticas avalan su juego.

Ante esto, Joaquín dice que las estadísticas están ahí. ''Al final ves que después de tantos años y estar a este nivel, no queda otra que seguir trabajando día a día para tener esos números y para competir al máximo nivel. Son tres años en los que los dos años anteriores han sido complicados, no han sido años fáciles. Vine con la idea de disfrutar y crecer con el Betis después de los años difíciles y empezar este tercer año como estamos, disfrutando, viendo a la gente salir con esa sonrisa del campo, que vamos a más y aspiramos a más. Eso es lo que uno tiene en la cabeza, trabaja y pelea cada día para estar mucho mejor. Este equipo tiene que seguir mejorando muchísimo más.''

''Era difícil pensar que en mi tercer año estaría como estoy.''

''Pero esto no ha hecho más que empezar, no hay que liarse la manta a la cabeza. El equipo tiene que ir a más y con este juego seguro que lo vamos a hacer''.

La inversión en fichajes

El Betis ha gastado mucho dinero en confeccionar una buena plantilla para esta temporada y Joaquín se muestra satisfecho con ello. La participación de jugadores como Guardado o Javi García están siendo muy buenas y eso lo deja patente el portuense.

Joaquín valoró que ''cuando quieres dar un salto de calidad es una de cal y otra de arena. Los grandes futbolistas valen dinero y hay que pagarlo. Guardado es un gran futbolista, igual que Javi García que nos da un equilibrio tremendo en el centro del campo. Miro para atrás y me quedo tranquilo y me da confianza para tirar para adelante. Así se trabaja cuando se puede, cuando no se puede, se trabaja con lo que hay y hay que remar. Es una alegría enorme tener un equipo como el que tenemos. Pero hay que seguir trabajando porque esto es muy largo”.

Los goles al Deportivo

Sobre el primer gol, Joaquín comentó que ''cuando nos sumamos al ataque, yo intento buscar la jugada por el centro, si viene del otro lado, y dejo que Barragán se sume por la derecha para que llegue al fondo y centre. Tengo la suerte de estar ahí y seguir la inercia de la jugada e ir al rechace. Yo, que no estoy acostumbrado a estar en esa zona, estaba ahí e incluso miré para atrás por ver si estaba en fuera de juego''.

Sobre el segundo, el portuense declaró que ''el pase de Guardado es medido, porque para dármela con ventaja no tenía mucho espacio porque los defensas ya estaban en el borde del área grande y no me hace falta ni controlarla porque llego bien y la cruzo al palo contrario. La definición fue muy buena. Me vi con fuerza por eso arranqué con esa potencia y llegué bien al remate, si llego a estar menos fresco no hubiera llegado igual. Lo disfruté mucho porque llegó en un momento clave nos hizo hacer estar más tranquilos al final. La gente ve que estás metido en el partido, estábamos llegando, teníamos el partido controlado con ocasiones''.