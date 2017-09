De los errores se aprende

Joaquín, con un doblete, se estrena esta temporada | FOTO: Real Betis

El conjunto bético venció y convenció en su último partido como local. La víctima, el Deportivo del ex entrenador del Real Betis, Pepe Mel. Mismo guión con distinto desenlace que ante el Villarreal. Los verdiblancos se adelantaron temprano en el marcador pero un error en la salida de balón propició el tanto del empate, tal y como ocurrió en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo los pupilos de Setién aprendieron de los errores cometidos en Valencia y supieron reponerse del gol visitante a la salida de vestuarios. Aunque tardó en llegar, Joaquín acabaría poniendo el definitivo 2-1 para alegría de todos los aficionados béticos.

Mismo error, mismo castigo

Los locales se hicieron con el control del balón durante los primeros compases de encuentro. Pronto tradujeron ese dominio en el primer tanto del partido a través de un cabezazo del extremo gaditano tras una buena combinación. El público del Benito Villamarín, que volvía a tener una gran entrada, estaba enchufado y animaba sin cesar a su equipo. Todo salía a pedir de boca para el cuadro de Setién cuando el mismo error que condenó a los béticos ante Villarreal hizo acto de presencia en el coliseo verdiblanco. Adán, lento e indeciso siempre que el juego se elabora a partir de un saque suyo con los pies, volvía a fallar sacando el balón desde atrás y Cartabia terminaría por anotar el 1-1. El mismo error acontecido en el Estadio de la Cerámica una semana atrás (menos grave que el que propició el tanto de Bacca) tendría el mismo castigo. Porque el Real Betis no solo recibió un gol en contra, sino que el equipo se vino abajo perdió todo el dominio que tenía sobre el partido. El meta mejoreño metía en el partido a un Deportivo que, hasta el empate, no había conseguido inquietar la portería local y estaba siendo bastante inferior a su rival. En su visita a tierras valencianas una jornada atrás, el submarino amarillo acabó acorralando a los verdiblancos en su campo, a pesar de no realizar una buena primera media hora, tras el tanto del colombiano.

Un soplo de aire fresco en el mediocampo

Setién introdujo varios cambios en el once inicial con respecto al último encuentro liguero. Las principales novedades se encontraban en el centro del campo, donde Guardado y Narváez partían de inicio situados por delante de Javi García. Mientras que el colombiano repetía titularidad, el mediocentro mexicano fue suplente la pasada jornada tras haber disputado dos encuentros con su selección. Sin embargo el rendimiento de ambos en el encuentro fue del todo distinta. Mientras que el ex del PSV volvió a dar un recital de juego en el centro del campo, Narváez apenas tuvo incidencia en el juego y pasó demasiado desapercibido. Pocas fueron las ocasiones en las que el canterano bético se atrevió a encarar y conducir, tal y como acostumbró a los aficionados verdiblancos durante la pretemporada. Setién está depositando mucha confianza y está dotando de numerosas oportunidades a este joven futbolista pero todavía no se ha podido ver la mejor versión del ex del Real Madrid Castilla. Su salida del terreno de juego, pero sobre todo la entrada de Víctor Camarasa en su lugar, supuso "un soplo de aire fresco" en el juego bético. El mediapunta valenciano revolucionó el juego de los suyos, asociándose con Guardado y pisando con más asiduidad el área rival. El fichaje estival del Real Betis sacó a relucir la buena conducción, despliegue físico y visión de juego que le caracteriza. Setién, que recibió alguna que otra crítica tras los cambios que realizó ante el Villarreal, acertó de pleno dando entrada a Camarasa ante el Deportivo. Una gran actuación que el técnico cántabro tendrá en cuenta a la hora de elegir los once futbolistas que saldrán de inicio en el Santiago Bernabéu.

La finta y 'El Principito'

Joaquín Sánchez sigue agradando su leyenda como futbolista del Real Betis. El gaditano no pudo elegir mejor partido que el disputado en el Benito Villamarín ante el Deportivo para erigirse como héroe de su equipo. Los dos tantos conseguidos por el ex de la Fiorentina no solo sirvieron para darle el triunfo a los verdiblancos, sino que le permitieron sumar su décimo quinta temporada consecutiva anotando en Primera División. El buen estado de forma y juego por el que pasa Joaquín le permite sacar a relucir esa magia que, con 36 años, todavía atesora en sus botas. A parte de los goles, este se mostró muy incisivo en ataque, desbordando por ambos costados cuando se intercambiaba de banda con Tello y poniendo numerosos centros al área con peligro.

Pero el de El Puerto de Santa María no estuvo solo. Al buen partido de Joaquín estuvo lo acompañó una magistral actuación de Andrés Guardado. En apenas un mes de competición el mexicano se ha metido a los aficionados del Real Betis en el bolsillo. Y es que motivos no les faltan para estar encantados con su rendimiento. Heliópolis echaba en falta un jugador experimentado que jugara al fútbol como Guardado, sin prisa pero sin pausa, eligiendo siempre la mejor opción, con grandes cambios de juego y realizando un despliegue físico todos los minutos que está sobre el césped digno de admirar. De las botas del mexicano salió el perfecto pase gracias al cual Joaquín anotó el tanto de la victoria, un pase que definió a la perfección al nuevo jugador verdiblanco; recuperación, conducción y visión de juego. Esta dupla de talentosos futbolistas que dará muchas alegrías a la afición del Real Betis esta temporada.