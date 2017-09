Quique Setién: "Todo vale cuando se consigue la victoria"

Google Plus

Foto: Nando Martínez - VAVEL

El Real Betis Balompié deslumbró este fin de semana en el Villamarín. Los verdiblancos se impusieron ante el Deportivo de La Coruña con dos goles de Joaquín, uno de ellos con una gran asistencia de Guardado. Tras finalizar el partido, Quique Setién compareció ante los medios.

El técnico comentó el encuentro disputado, destacando las cosas en las que hay que mejorar, pero mostrándose muy contento con el resultado obtenido: “En general hemos tenido bastante control sobre el partido. Es cierto que ha habido un momento en la primera parte, después del gol del empate, en los que hemos estado unos minutos donde hemos querido ir a marcar más, hemos ido hacia adelante permanentemente y hemos perdido un poco el control. Hasta ese momento el Deportivo no había prácticamente superado el centro del campo. Hemos jugado rachas muy buenas y hemos tenido el balón y el espacio. Hemos conseguido llevar el balón hasta el área muchas veces, pero nos ha falta un punto de precisión para finalizar mejor las acciones en las que hemos llegado con claridad. Ellos han tenido en la segunda parte dos contragolpes que nos podían haber hecho daño, pero les hemos tenido controlados y por todo lo ocurrido nos hemos merecido la victoria. Sabíamos que estos puntos eran importantes y que nos permitirán seguir adelante y confiar en lo que hacemos. Todo vale cuando se consigue la victoria”.

Una incorporación de este verano ha sido Guardado, un fichaje ilusionante para los verdiblancos. Quique Setién solo tuvo buenas palabras para el jugador: “Es un futbolista extraordinario, no lo voy a descubrir yo ahora. Ya nos ha dado dos o tres asistencias, incluso alguno más que no ha terminado en gol. Es un futbolista con una calidad enorme y con una gran capacidad de trabajo. Al igual que Joaquín, es un referente para todo el equipo. Uno no llega a jugar 140 partidos internacionales ni todos los partidos de liga por ser un cualquiera. Guardado es un futbolista extraordinario en todo, es un 10 enorme y nos dará mucho. Lo que pasa es que tenemos que cuidarle, le queremos para todo el año y es un chaval que se entrega desde el minuto uno”.

El entrenador, además, hizo una valoración sobre el próximo encuentro, en el que visitarán el Bernabéu para enfrentarse al Madrid: “Nuestra propuesta será siempre la de ir a por todos los partidos. En los primeros 10 minutos el Deportivo no ha pasado del centro del campo y eso dice mucho de la energía y de las ganas con las que el equipo ha salido. Trataremos de salir siempre así. Es obvio que en el Bernabéu igual no lo podemos hacer, pero lo intentaremos”.

Por último, también tuvo palabras para el protagonista de los dos tantos, Joaquín: “Al igual que Guardado, es un futbolista extraordinario que trataremos de que llegue hasta el final y nos pueda seguir dando cosas. Ya hemos visto no solo en este partido sino en otros que se asocian muy bien. Siempre esperas algo diferente de estos jugadores que tienen calidad”.