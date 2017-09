Barragán: "Joaquín está espectacular"

Google Plus

Foto: LaLiga

Pasaban los jugadores uno tras otro por la zona mixta del Villamarín y todos tenían en común una gran sonrisa de oreja a oreja. Estaban pletóricos. Muy felices por la victoria lograda esta tarde ante el Deportivo. Una victoria que refuerza al grupo y aumenta la confianza de los jugadores. De todos los que pasaban, algunos se han parado a atender a los medios de comunicación entre ellos el lateral Barragán y centrocampista Víctor Camarasa.

Lo primero de todo han expresado su gran felicidad, tras sumar tres puntos más. Estaban radiantes. Se les veía. Ambos jugadores han coincido en el gran partido que ha hecho hoy el equipo. Un partido que pedía seriedad, ya que en algunos momentos estaba siendo un completo correcalles. Y hoy el equipo la ha tenido. Además Barragán apuntaba: “Creo que vamos creciendo partido a partido”. Y en cuanto al estilo de juego que platea Setién: “Vamos a morir con ello”. Sentenciaba el lateral. Por su parte Camarasa ha hecho especial hincapié en hacer del Villamarín un fortín. Que no se puede escapar ningún punto y así, unidos con la afición hará más fuerte al equipo.

Le preguntaron a Barragán sobre el protagonista del partido. El bigoleador de la tarde y capitán. Joaquín Sánchez. A lo que contestó: “Joaquín está espectacular. Esta en un estado de forma que la de esa chispa que le hace estar por delante de los demás. Esperemos que siga así”. Y es que el del Puerto de Santa María ha sido hoy la estrella en el césped y el público a sus pies, se lo ha hecho saber cuando ha sido sustituido.

A Camarasa por su parte le han preguntado sobre su papel en el encuentro. El de Meliana, acostumbrado a comenzar los partidos en el once titular hoy ha sido suplente. Ha entrado en la segunda mitad y ha tenido mucho protagonismo en el juego. El centrocampista añadía: “He tenido mucho contacto con el balón y sobre todo en las contras también me caían a mí. Me ha tocado hacer eso hoy”.