Adán: "Volvemos a jugar en casa y sabemos que el ambiente va a ser espectacular"

Google Plus

Foto: Carla Cortés - VAVEL

El portero Antonio Adán hablaba este mediodía ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, antes de hacer frente al partido de este fin de semana ante el Deportivo de La Coruña. El guardameta ha analizado el encuentro, mostrándose optimista y diciendo que: "Lo afrontamos con la misma ilusión con la que hemos afrontado cada día desde que llegamos en pretemporada. La gente está muy ilusionada por hacer las cosas bien. Es verdad que en Villarreal no tuvimos un resultado positivo, pero queremos reconducir esa situación de resultados. Volvemos a jugar en casa y sabemos que el ambiente va a ser espectacular. Lo fue el día del Celta y esperamos que el sábado sea exactamente igual. Sabemos que tenemos que devolver a la gente todo ese apoyo que nos está mostrando".

Se le ha preguntado por la versión que se podrá ver del equipo verdiblanco este sábado, para seguir mejorando en cada partido: "La versión es la que estamos buscando y consiguiendo entre todos. A día de hoy se puede decir que el Betis tiene una forma clara de jugar. Es verdad que el día del Celta estuvimos mejor en zona de defensiva a nivel de trabajo y presión. Eso nos hizo remontar el partido junto al empuje de la gente. El otro día en el partido contra el Villarreal tuvimos la mejor media hora de lo que llevamos de temporada, con una salida de balón muy clara en muchas ocasiones que nos hizo generar juego en el centro del campo. Conseguimos un gol con 17 pases, algo que hacía mucho que no lográbamos. Eso es lo que buscamos entre todos que haga este equipo".

Adán fue criticado por en error que tuvo en el pasado encuentro frente al Villarreal, asumiendo la culpa de la jugada: "Lo primero que quiero decir sobre la jugada es que es responsabilidad única y exclusivamente mía. No es algo relacionado con la forma de jugar que el míster quiere ni tampoco fue la devolución de Jordi Amat. Es una acción desafortunada en la que hago un mal control y donde toda la responsabilidad es mía. Cometí un error como cualquier otro compañero puede competer en otra zona del campo.". Sin embargo, también comentó la confianza de sus entrenadores en él: "He sentido la confianza de mi entrenador y de mi entrenador de porteros. Hemos seguido trabajando de la misma manera. Analizamos cada partido, sacamos de cada uno las cosas malas y muchas cosas buenas que tenemos que seguir haciendo. Llevo 4 años seguidos jugando cada domingo sin faltar ninguno. Eso es lo realmente importante y no el resto".

Por otro lado, también comentó la llegada de Boudebouz al equipo en este mercado de fichajes: "Es un jugador que llegó lesionado y que cada día va cogiendo más ritmo. Lleva ya un par de semanas participando con nosotros y cada vez está mejor. Estamos deseando que esté a ese nivel para que nos pueda ayudar dentro del terreno de juego".

En cuanto a su renovación, el arquero reconoció que: "Esto es un tema del año pasado que para mí a día de hoy no es importante. Es algo que está hablado tanto con Serra como con Alexis, con los cuales tengo una buena relación”.

Por último, también ha surgido el interés por el trabajo en los entrenamientos, en el que Adán se encuentra muy satisfecho por lo realizado: "A nivel personal estoy trabajando tanto esa faceta como otras. Este año con Jon Pascua tengo la suerte de esta trabajando muchísimo. Que un equipo juegue bien o mal en el terreno de juego, independientemente de la calidad de cada uno, es un movimiento colectivo donde trabajamos todos”.