La magia del "7". Fotos: LaLiga

Pese a que ambos equipos están comenzando la temporada y es la jornada cuatro, se antojan muy necesarios sumar los tres puntos este sábado. Esto se debe a que los sevillanos deben mantener el fortín verdiblanco y no comenzar a darle disgustos a su afición. Por otro lado, a los gallegos se les está resistiendo sumar el primer triunfo de la temporada y el partido en el Villamarín ya es una necesidad para el cuadro de Pepe Mel. Ambos equipos cuentan con jugadores muy interesantes, pero saltan a la vista dos jugadores en concreto, Sergio Léon y Lucas Pérez. Los hombres gol para cada equipo, que probablemente la victoria pueden estar en sus botas.

La esperanza lleva el número 7

Sin lugar a dudas, ambos jugadores se han convertido en la esperanza de ambos conjuntos de cara portería, y es que para sendos equipos tener a un goleador nato como ellos, les pueden solucionar más de un problema a lo largo de la temporada. En el caso de Sergio León, ya se ha convertido en el máximo goleador bético, donde dos de los tres goles de su equipo, han sido obra del delantero cordobés. Su actitud en el campo tan sacrificada, sumada a su velocidad e insistencia, lo han convertido en un referente bético. Ahora tendrá que lidiar con dos duros rivales, como Sidnei y Schär para seguir manteniendo su alto nivel de cara al gol.

Por otro lado, aparece Lucas Pérez, que a diferencia del punta helipolitano, aún no se ha estrenado como goleador. Bien es cierto, que el delantero gallego ha disputados tan solo unos minutos en la presente campaña, debido a su fichaje tardío y apenas ha tenido tiempo de estrenarse en su faceta goleadora. Con un recibimiento a la altura de una leyenda deportivista, Lucas aterrizó en los últimos días del mercado estival para que el Dépor no pase apuros este año. Hay qque destacar, que para nada tiene el puesto asegurado, ya que Adrián y Andone llegan muy fuertes, y esto se convierte en un bendito problema para Mel. Sin tener suerte en Londres, Lucas Pérez vuelve a casa para seguir aportando trabajo, juego asociativo y gol, mucho gol. Para ello, espera estrenarse en esta campaña de la Liga Santander ante el Betis y por qué no, darle la primera victoria a su equipo. Muchos son los jugadores que destacarán en este partido, pero habrá que estar muy pendiente de estos dos magníficos atacantes.