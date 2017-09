Google Plus

Previa Real Betis - Deportivo de La Coruña: la tempranera necesidad. Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Este sábado se vivirá una nueva tarde de fútbol en el Villamarín para recibir al Deportivo de La Coruña. Ambos equipos coinciden en la necesidad de sumar un triunfo que le sirva para mirar hacia arriba y coger confianza en este inicio liguero. Por ello, con estilos diferentes, sendos cuadros intentarán sacar todas sus armas para llevarse los tres puntos. Los béticos suman una victoria en la categoría y lo hizo en casa, mientras que los gallegos, aún no conocen la victoria en esta campaña y esperan lograrla en Sevilla, en un auténtico partido de reencuentros.

Luchar para mantener el fortín

El Real Betis regresa a jugar un partido en el Villamarín, tras la noche mágica vivida ante el Celta de Vigo, en el estreno de su nueva grada de Gol Sur. En dicho partido, los béticos se impusieron por dos a uno, en una trabajada remontada donde hubo destellos de un gran juego y con un Guardado superlativo. Sin embargo, fuera de casa la historia es bien diferente, ya que los verdiblancos han caído en sus visitas lejos del Villamarín. Primero en el Camp Nou y posteriormente en el Estadio de la Cerámica, donde se pusieron por delante, pero los castellonenses acabaron remontando. No obstante, los heliopolitanos van a seguir adelante con su idea de juego y ante el Deportivo, Setién sacará su once de gala para que el triunfo se quede en la capital andaluza.

Gol de Sergio León. Foto: LaLiga

Boudebouz podría debutar

Por otro lado, el Betis podrá contar prácticamente con todos sus efectivos, tanto Sanabria como Boudebouz son dudas pero apuntan a estar en la lista de convocados. El argelino puede debutar la elástica de las "trece barras" esta jornada, los béticos están ansiosos de verle en el césped. En cambio, Tosca con una fractura en la mano, que se perderá los dos próximos partidos y Campbell, que continúa con su recuperación de la rotura de menisco, no estarán disponibles para el choque del sábado. En definitiva, pese a la altura de temporada en la que se encuentra el Betis, los hispalenses en una temporada que esperan dar el salto deportivo, no negocian otra cosa que no sea una victoria, ya que una derrota puede ser un varapalo bastante duro, tanto para plantilla como afición.

La urgencia de sumar el primer triunfo

El conjunto coruñés visita el Villamarín con el objetivo de sumar su primer triunfo, algo que no conoce el cuadro de Pepe Mel en la presente temporada. De hecho, el técnico madrileño regresa a la que fue su casa tanto como futbolista como técnico, donde logró dos ascensos y la última clasificación europea del Real Betis. Ahora, intentará que su equipo se convierta en el verdugo del cuadro bético y lograr los primeros tres puntos en esta temporada. El Deportivo cayó como local ante el Real Madrid y Real Sociedad, recibiendo goleadas en ambos partidos. Mientras, en su única visita fuera de casa, rascó un empate en el Ciudad de Valencia. Un partido que tenía prácticamente ganado, pero los valencianos empataron de penalti en los últimos minutos. Pese a las dudas que está dejando el conjunto gallego, están convencidos de sacar una victoria del Villamarín, así lo manifestaron Florin Andone o el propio Mel, en rueda de prensa.

Lucas Pérez. Foto: Deportivo

No pierden en el Villamarín desde 2005

No obstante, los albiazules se han reforzado bien este verano, sobre todo en ataque. Jugadores como Adrián, Schär o el ansiado Lucas Pérez, avalan el proyecto deportivista. Esta planificación se encuentra en un período de adaptación y esperan alcanzar su máximo nivel cuanto antes. Un dato que puede tranquilizar a la parroquia gallega, es que el santuario bético se les de bastante bien y es que el Deportivo no cae en el Villamarín desde 2005. Una temporada inolvidable para los béticos, donde consiguió su primera y última clasificación para la Champions League. Los coruñeses quieren mantener esta racha para un partido donde la afición ha mostrado su indignación por el precio de las entradas, que oscilan un precio de 45 euros.

Enemigos íntimos

El partido estará marcado por una tarde de reencuentros, ya que ambos conjuntos tienen en sus plantillas jugadores que han jugado en su rival. Comenzando por el Betis, los nuevos fichajes de Barragán o Guardado, son muy conocidos en Riazor. El lateral comenzó su carrera como profesional de albiazul y Guardado dio su mejor versión en la banda izquierda como jugador deportivista. Por otro lado, en el Dépor aparecen Juanfran y su técnico Pepe Mel. Tanto jugador como preparador, coincidieron en el heliópolis, en una temporada para olvidar. Por último, destaca el curioso caso de Carles Gil, donde estuvo cerca de fichar por el Betis, pero finalmente acabó aterrizando en La Coruña.

Posibles onces iniciales: