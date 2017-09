Amat: "Creemos en esta idea de juego y vamos a seguir trabajando para mejorarla"

Imagen: Real Betis

El central del Real Betis Balompié, Jordi Amat, fue el invitado del pasado martes en el programa 'Heliópolis' de Betis TV. El jugador catalán analizaba desde el partido en el Estadio de la Cerámica, donde debutó como titular de verdiblanco, hasta su adaptación a la ciudad de Sevilla.

Sobre la derrota frente al Villarreal decía: "Salimos con un sabor amargo porque podíamos haber ganado ya que tuvimos ocasiones para ello. Al final obtuvimos un resultado que no es bonito ni para el club ni para el equipo. Después del partido intentas analizarlo todo, recordar las jugadas y comentarlas con los compañeros. El equipo está con mentalidad positiva, queremos coger todas las cosas positivas del partido de ayer y pensar en el del sábado en casa, que es muy importante".

Está siendo muy criticada la acción de Adán en el primer gol, cuando perdió el balón dentro del área pequeña y Bacca lo aprovechó para igualar a uno el marcador. Sobre esto apuntaba Jordi Amat: "Ya hemos dicho desde el primer día que nuestra idea de juego es esta y vamos a morir con ella. Durante el partido protagonizamos muchas acciones donde salimos muy bien con el balón jugado desde atrás e hicimos cosas muy positivas en ataque. Viendo ahora repetida la jugada del primer gol, quizás debería haber buscado el pase más adelante, pero es algo que entrenamos cada día y nos dicen que todos tenemos que hacerlo así, también el portero".

Una de las virtudes de los equipos de Quique Setién es la producción ofensiva. De hecho, la jugada que precede al gol de Sergio León es una jugada muy elaborada en la que se dan hasta diecisiete pases antes de que Joaquín pusiese el balón en la cabeza de León. Sobre la producción ofensiva frente al Villarreal también habló Amat: "El aspecto más importante del partido fue el dominio de la posesión. Se vio claramente que cuando ellos tenían la pelota nos hacían daño. Cuando la teníamos nosotros disponíamos de posesiones largas y llegábamos con peligro, pero al final ellos fueron mejores y más intensos arriba. Fueron más directos y tuvieron un par de jugadas muy buenas que finalizaron de forma espectacular para llevarse el partido".

Frente al Villarreal, Jordi Amat debutó como titular como jugador del Real Betis: "Estoy muy contento de jugar mi primer partido con la camiseta del Betis. Fue una pena el resultado pero tenía ganas de jugar 90 minutos tras una pretemporada larga. Es verdad que al final tuve algún problema con el tobillo pero estoy muy contento de haber estado con el equipo. Hacía bastante que no jugaba los 90 minutos. Pensaba que estaría peor y a nivel físico me sorprendí a mí mismo. Estuve bien y me noté muy tranquilo. La verdad es que con todos los compañeros me siento muy cómodo, es un vestuario muy humilde y muy trabajador. Tenía tantas ganas de jugar que al final se te olvida todo y solo te fijas en hacer un buen partido y ayudar al equipo. Cualquiera que está dentro del equipo quiere hacerlo lo mejor posible y ayudar a todos los compañeros para que todo salga bien".

Hablaba el jugador del Swansea sobre su adaptación a la ciudad: "Estoy muy bien, la ciudad es maravillosa. En agosto ha hecho bastante calor, pero es normal y a eso también se adapta uno. El nivel de vida es muy bueno y se come muy bien. Con estas temperaturas solo he podido pasear por las noches. Me gustaría conocer bien la ciudad y toda Andalucía".

El próximo partido del Real Betis será frente al Deportivo de la Coruña, en casa: "Tienen un punto, pero eso no quiere decir nada. Estamos a principios de temporada y es un equipo muy bueno, con grandes jugadores. Jugando en casa solo nos fijamos en nuestro equipo y en cómo podemos hacerles daño", apuntaba el central catalán.