Simeone: "Cuando yo voy a tu casa no elijo qué plato quiero, sino que como en el que me ofreces" FOTO: Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa antes del partido ante el FC Barcelona.

Simeone destacó el gran momento que vive el Barça contando, en gran mayoría, sus partidos con victorias. "Porque han marcado un gol más. Siempre han sido determinantes en lugares del pasaje claros, son muy buenos”.

Habló de cómo Valverde y el equipo han sabido reinventarse tras la salida de Neymar, “se han reinventado de una manera muy veloz al golpe de la salida de Neymar gracias al gen de sus futbolistas, que no se cansan de seguir ganando”.

El juego de Messi ha sido muy cuestionado en los últimos días con Argentina. El técnico argentino le echó un capote diciendo que seguía siendo el mejor jugador del mundo como demostró en el último partido de clasificación con su selección. Sobre si se le puede parar, Simeone fue claro. “La intención es más mostrarlo que hablarlo. Es determinante, te puede resolver el partido en una jugada. No descubro nada”.

Los periodistas hablaron de un posible tercer tropiezo tras empatar en Leganés y perder ante el Chelsea pero el “Cholo” no ve que lo que sucedió en Leganés fuera un tropiezo, y dejó claro que el equipo no está pensando en negativo porque piensan que van a pasar cosas importantes.

"No soy el jardinero, soy el entrenador, cuando tú me invitas a tu casa como con tu mantel, tus platos y tus vasos y cuando yo te invito a mi casa invito con mi mantel, mis platos y mis vasos. Cuando yo voy a tu casa no elijo qué plato quiero, sino que como en el que me ofreces. Por eso uno juega como local y otro juega como visitante". Así de contundente y directo se mostró sobre la altura del césped del Wanda.

Tras el parón de selecciones, muchos jugadores llegan con poco descanso, a lo que Simeone respondió con esto: "Suarez llegó igual que Godín o Giménez y Messi tomó el avión de Ecuador para llegar cuanto antes. Habla de su profesionalidad. Están acostumbrados, son competitivos aunque pueda aparecer el cansancio".

Diego Costa podría ser un gran aporte en un partido como el de mañana pero el “Cholo” dijo no sentir pena porque no juegue, se está entrenando para poder estar al 100% cuando tenga que ayudar para conseguir los objetivos.

Preguntado por Griezmann, fue tajante, "Antoine ha tenido estos últimos años diferentes formas de jugar. Es importantísimo para nosotros, cuanto más fresco esté mejor para solucionar las acciones ofensivas. Quizá esté más cómodo con un punta tipo Torres, Gameiro, Vietto... En este último tiempo lo está acompañando más Correa, que sale más a jugar y tienen un juego sin tener referencia para el rival y eso lo pueda perjudicar en cualquier sentido. Pero Correa está bien y como está bien mañana va a jugar".

Ante la no identificación de que seguidores barcelonistas no acudirán identificados, el entrenador no quiso mojarse y no entró al trapo.