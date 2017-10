Filipe Luis: "Me equivoqué y me di cuenta nada más llegar a Londres que añoraba a la gente del Calderón".

Fuente: @filipeluis

Filipe Luis ha declarado de la actualidad, tanto del Atlético de Madrid, del próximo rival de los colchoneros y de otros temas fuera del ámbito futbolístico: política, aficiones, del pasado y del futuro que espera profesionalmente, y todo con la naturalidad y sinceridad que caracterizan al brasileño.

El fútbol y su el resto de aficiones

Filipe sabe lo que es el fútbol, y lo que le ha dado, "Leí en la biografía de Agassi que a él no le gustaba el tenis y lo entiendo, porque sé lo duro que es un deporte tan solitario. Pero el fútbol es diferente. A mí me encanta venir a entrenar, estar aquí, la gente... Tengo mucha suerte porque, entre comillas, trabajo poco. Con mucha presión, pero pocas horas y bien pagado.Y miro alrededor y veo las vidas de la gente. Sé lo que hay. Así que lo mínimo es tomármelo en serio. No cambiaría mi profesión por nada del mundo", explicó.

No todo es el balón, el brasileño tiene tiempo para la ciencia, "Me apasiona la astrofísica, cómo ni los mejores cerebros son capaces de responder a todas las preguntas y por cada una que responden aparecen diez más. Necesito entender pese a que sé que nunca lo entenderemos todo. Me abruma la sensación de que somos sólo una anécdota en el universo. Te baja a la tierra. Y me encanta mezclar la ciencia con la religión. Soy creyente y me gusta buscar la explicación científica para la religión y la religiosa para la ciencia, combinar dos mundos tan separados a priori".

Y también se atreve con la política, más como están ahora las cosas en España, "Sí, de eso más. Es un tema que sigo a diario y no consigo entender. Lo respeto, pero en un mundo que tiende a unirse y abrir fronteras, no me cuadra que una comunidad quiera cerrarse. Supongo que es porque tengo la visión de un brasileño y en Brasil, con todos sus defectos, si suena el himno la gente se enorgullece. Izquierda, derecha, da igual. La gente siente orgullo de ser brasileña y es algo que no logro entender que aquí no suceda. ¿Por qué quieren separarse? ¿En qué creen que serán mejores siendo más pequeños?".

Igual que Filipe se moja, entiende que compañeros como Piqué pese a dedicarse al mundo del fútbol lo hagan, "Yo soy fan de Piqué aunque a menudo no esté de acuerdo en lo que dice. Pero se atreve. Como Arbeloa. Es gente que no tiene miedo a decir lo que piensa, que no se esconde tras su fama para no mojarse. Olé por ellos. Es admirable y ojalá más futbolistas fuéramos como ellos".

Su próximo rival: El Barcelona y Messi

"Messi es tan bueno que puede ganar la Liga solo con un equipo mediocre, que no es el caso. Pero el Barça se mantiene arriba todos estos años por él. Porque el Barça tiene facilidad para crear polémicas internas constantes. Parece que les gusta. Pero Messi es tan bueno, taaaaan bueno, que les sostiene pase lo que pase a su alrededor. Cuando Messi o Cristiano meten 50 goles la gente piensa que los defensas somos malos, pero cuando no están ellos no hay otro que meta tantos goles y somos los mismos defensas... Es muy difícil para todos y muy fácil para ellos. Es otro nivel".

Lo sabe de primera mano, el lateral brasileño ha tenido que defender en muchas ocasiones la rojiblanca ante el argentino: "He jugado más de 30 partidos contra él y me toca la parte del carnicero, pero es que, siendo totalmente sinceros, es imposible parar a Messi uno contra uno sin faltas. Si Messi me encara con el balón y yo estoy sólo, sin falta, agarrón o algo raro, de cada 20 veces le voy a robar un balón. Tengo que jugar con otras armas. Yo también soy inteligente y sé pensar la mejor forma de intentar frenarle. Sé que no le gusta jugar de espaldas, que tienes que estar muy encima cuando recibe... Jugando con eso, tengo que lograr ser incómodo para él porque si se siente cómodo, estás muerto. Con todo, creo que lo hago bastante bien cuando me toca... aunque siempre nos meta goles", destacaba.

El Atlético de Madrid y la edad

"Es muy difícil, pero se puede reconstruir y seguir estando arriba, el Madrid es un ejemplo. Nosotros estamos en ello. Sabemos que con Simeone nadie juega por lo que ha sido sino por lo que es. Si aparece uno mejor que yo, lo va a poner. Y los chavales están llegando muy fuerte. Al principio los frenas a base de experiencia, pero cada vez se hace más complicado mantener el puesto. Y eso es bueno porque el equipo va creciendo junto y de forma natural. Si mañana se va Koke, que no va a pasar porque él sí que es un jugador franquicia aquí, el equipo se resentiría mucho. Pero en mi caso, si aparece un lateral que va creciendo y entrando poco a poco, es una transición natural que hace mucho más sencillo que los veteranos vayamos saliendo sin que se note tanto".

Nuevo Estadio: Wanda Metropolitano

El lateral sabe que es un paso adelante, pero como alguien que siente los colores rojiblancos, el cambio y la adaptación costará; "Sí. Es un estadio impresionante, pero aún le falta mucho para que todos, afición y equipo, nos acostumbremos. No voy a mentir: echo de menos el Calderón, pero este es un paso más. Los rivales se van a sentir intimidados cuando salgan. Nosotros aún nos sentimos un poco en un campo neutral, pero es conocerlo. En el Calderón sabía dónde tenía que regatear, dónde había un bache, a qué hora deslumbraba el sol... Esa es la soltura que aún no tenemos en el Wanda, pero la tendremos pronto".

Su marcha del Atlético, antes de la segunda etapa

El cambio fue uno de los motivos de la marcha de Filipe a Londres, quería nuevas experiencias con el Chelsea; "Me equivoqué y me di cuenta nada más llegar a Londres, pero tenía mis motivos: vivir la experiencia de jugar en otra liga, otro país, otra cultura... Elegí entre Bayern y Chelsea y me fui por lo mismo que me ofrecía el Atleti por renovar. Ese es mi caso, pero hay otros futbolistas que se van por dinero y no hay nada de malo en ello. Es razonable".

La vuelta al Atlético, era lo que quería y lo consiguió al poco tiempo; "En seguida me di cuenta de que añoraba a la gente del Calderón y al equipo. El Atleti entró en contacto muy pronto conmigo para regresar. El problema es que estaba en mi puesto Siqueira, que es uno de mis mejores amigos, y yo no quería volver para que él se tuviera que ir. Pero él me animó y yo encantado: vuelvo a casa. Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba, la gente me trató de maravilla y no me mostró rencor", finalizaba.

Simeone y Diego Costa

Respecto a Simeone solo hay que leer para saber lo que trasmite al vestuario y el respeto de sus jugadores: "De todas las virtudes de Simeone como entrenador, que son muchas, lo más difícil es que consigue mantener la intensidad y la atención de los jugadores durante años, jueguen o no. Tiene un futbolista cabreado porque no juega y, de repente, lo pone de titular y responde y muere por él. Eso es Simeone. Un líder. Pero, ojo, que no todo es carácter: estudia muy bien a los rivales. Él gana partidos. Es muy cercano. Un entrenador muy completo que aún va a mejorar".

Más de lo mismo pasa con Diego Costa, el lateral lo ve imprescindible para el equipo: "Es justo lo que necesitamos. Tiene la sangre del Atleti. Lucha, contraataque, fuerza, carácter... Es puro Atleti. Y es el jugador que más fuerza ha hecho para llegar a un club que yo haya visto. "Siempre marca el 1-0. Porque una cosa es meter 30 goles y con hat-tricks y goleadas y otra que de esos 30, 20 valgan para ganar 1-0. Y eso no lo hace nadie como Diego Costa".

Así se ha abierto Filipe Luis ante un medio de comunicación, hablando de todo lo que se le ha preguntado y con esa sinceridad, desde luego a parte de ser uno de los mejores laterales del mundo, demuestra serlo también fuera de los terrenos de juego.