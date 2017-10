Griezmann, a prolongar su idilio con el Metropolitano

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - VAVEL Spain

“Todavía vemos el Metropolitano como un lugar extraño, nos tenemos que acoplar a él” esas fueron las palabras de Diego Pablo Simeone tras la derrota ante el Chelsea, de hecho, el míster lleva toda la temporada defendiendo esa idea, y es que no es fácil cambiar de casa después de tantos años. Pero si hay una persona en el Atlético que se siente, en el recién inaugurado Wanda Metropolitano, como en casa ese no es otro que Antoine Griezmann, el atacante francés ha visto puerta en los tres partidos que el Atlético ha disputado ante su gente, contra el Málaga en el debut, ante el Sevilla y en el estreno europeo del Metropolitano frente al Chelsea, emulando a un mito rojiblanco: Luis Aragonés quién también fue el primer jugador en marcar en el primer partido del Calderón tanto en Liga como en Europa. Este próximo sábado (20:45 horas) el Atlético se mide, en el que será sin duda el partido de la jornada, al F.C Barcelona que cuenta todos sus partidos por victoria esta temporada en LaLiga Santander y domina el campeonato con paso firme aprovechando los pinchazos de sus rivales directos de la capital. Pese a llegar muy pronto (apenas llevamos 7 jornadas) este partido tiene tintes de partido clave y es que tras los empates cosechados por los del Cholo a domicilio, perder ante el cuadro catalán le alejaría demasiado del liderato (9 puntos) una distancia ni mucho menos insalvable por todo lo que queda de campeonato, pero si preocupante debido al ritmo que llevan los de Valverde en este inicio.

PEOR ARRANQUE GOLEADOR

Pese a su acierto goleador en el Wanda Metropolitano, Griezmann no está pasando por su mejor momento en el Atlético, un verano convulso debido a unas desafortunadas declaraciones por su parte y una expulsión en el debut liguero ante el Girona, han hecho que al francés le esté costando más de la cuenta arrancar este año y sus cifras goleadoras lo corroboran. El ex de la Real Sociedad tan sólo lleva dos goles en Liga en lo que es su peor registro desde su primer año de rojiblanco, en 2014 recién llegado desde Donosti, el francés no había conseguido perforar ninguna meta rival a estas alturas, hasta que llegó el siempre especial duelo para él en San Mamés donde explotó con un Hat-Trick para convertirse en la gran figura del Atlético.

MALOS NÚMEROS ANTE EL BARÇA

El rival de este sábado no parece el mejor para que Antoine Griezmann prolongue su idilio con el Metropolitano y es que el Barça es el equipo menos goleado del campeonato, con tan solo dos tantos encajados. Además, desde que Griezmann fichara por el Atlético de Madrid en el verano de 2014 no ha conseguido marcar al conjunto catalán en Liga, lejos de los 3 goles que le ha marcado al Barça como jugador rojiblanco (2 goles en Champions League y 1 gol en Copa Del Rey) por cierto todos ellos jugando de local.

Dicen que los grandes jugadores siempre aparecen en los partidos grandes y nadie duda de que Antoine Griezmann es uno de los mejores del mundo, veremos si el sábado continúa con su racha particular y es que ya se sabe, “como en casa en ningún sitio”.