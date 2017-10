Correa: "Espero seguir mucho tiempo en el Atlético"

Ángel Correa. FOTO: Club Atlético de Madrid

Ángel Correa está llamado a ser uno de los pesos pesados del Atlético en esta temporada. Ha concedido una entrevista para AS donde ha hablado de sus impresiones sobre el equipo, sus objetivos y cómo se ve personalmente en este nuevo curso.

El jugador asegura que “lo más importante para mí es ayudar al equipo y eso es lo que me pone contento. He ido de menos a más, estoy agarrando más confianza, aprendiendo más y quiero seguir creciendo”.

Los cambios de planes de Simeone en cuanto a las posiciones de los jugadores es un hecho y, este año, parece que Correa ha pasado de ser un jugador revulsivo a jugar como titular en varias ocasiones. “Antes me tocaba tratar de ayudar al equipo desde otro lugar. Ahora el míster confía en mí desde el inicio, me siento bien y ojalá que pueda seguir así”. Aunque declara no sentirse ni suplente ni titular.

Pero no olvida los momentos más duros por los que pasó a su llegada. “Jugaba menos que ahora y fueron momentos duros, me entreno para jugar todos los partidos. Siempre quieres participar, pero quien manda es el entrenador, decide él y hay que estar preparado para cuando te toca y hacerlo lo mejor posible”.

"Todo son finales en Champions. Pero creemos en este equipo, tenemos fe"

Los números hablan por sí solos, el argentino es el máximo goleador en Liga con 3 dianas. En Girona marcó el primer gol y siguió contra Las Palmas y Athletic. “Sí, en Liga llevo tres, empatado con Carrasco. Pero no me siento un goleador ni me meto presión por el hecho de que tenga que marcar goles”. Mi meta es ayudar al equipo. Y si el Atlético gana y yo no hago goles, estoy contento”.

A pesar del buen inicio en Liga, el último partido en Leganés dejó un mal sabor de boca y el siguiente paso es el Barcelona. “Es una final, contra estos equipos todo son finales. Pero desde el primer momento sólo pensamos en ganarlo. Son tres puntos que necesitamos”.

En Champions, la situación del equipo es más complicada que en Liga. El Atlético suma una derrota y un empate ante los dos equipos más fuertes del grupo. “Fuimos a Roma a ganar, tuvimos varias ocasiones de gol, pero la pelota no quiso entrar. Luego, contra el Chelsea, empezamos ganando, pero tuvimos la mala suerte de perderlo en la última jugada del partido. Pero tenemos mucha fe en este equipo. Creemos en el equipo. Vamos a trabajar para dar pelea y clasificarnos en nuestro grupo”.

El estreno de estadio hace que la temporada sea excepcional e histórica. Muchos jugadores han dicho que el ambiente es único. “Es muy bonito, es increíble el ambiente. Esperamos vivir muchas noches mágicas en el Wanda Metropolitano, salir por el túnel de vestuarios y ver a la gente animando en la grada. Es el momento más increíble para mí”.

“No soy de ponerme retos. Pero sí sería bonito poder ir al Mundial".

Ángelito, como le llaman sus compañeros, cumple 3 años como rojiblanco. En su primer año, su operación de corazón hizo que no pudiera jugar. La afición siempre se mostró de su lado y se solidarizó con él. “Desde el primer momento no me dejaron de lado y me sentí un atlético más, sabían la clase de problema que era y que salir adelante no era fácil. Me siento muy agradecido por el cariño que me ha transmitido la gente desde el inicio”.

Como cada verano, los rumores de las salidas de futbolistas de los equipos están a la orden del día. Ángel Correa fue uno más. “Algo se habló de equipos, pero la verdad es que estoy encantado de estar en el Atlético. Nunca pensé en irme”. Su objetivo es seguir por mucho tiempo aquí y seguir creciendo como lo está haciendo.

Todavía queda delantero para rato y es que como asegura el propio jugador, “quiero que vean al jugador por el que me ficharon por el Atlético, el que jugaba todos los partidos con San Lorenzo y salí campeón con ese equipo. Quiero jugar todos los partidos, ayudar al equipo y si se pueden lograr títulos, mucho mejor”

Ante su presencia en el próximo Mundial, el argentino no es de ponerse retos pero le gustaría jugarlo.