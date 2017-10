Luciano Vietto: "Hoy, gracias a Dios, estoy en el Atlético de Madrid"

Google Plus

Foto: ATM

La situación de Luciano Vietto en el Atlético de Madrid pende de un hilo que sujeta Diego Pablo Simeone. La llegada de Diego Costa a las filas del Club ha dejado la incertidumbre de qué pasará con el delantero. El técnico argentino empezó la temporada apostando por él, tras su vuelta de Sevilla de la cesión que le ha dado minutos. Y ahora las cosas están así, el puesto con el entrenador hay que ganárselo y tiene de aquí a enero para que el Atleti siga siendo su equipo.

Situación de Luciano Vietto y del Atlético

Sabiendo su momento en el equipo, Vietto no piensa en el futuro, "Me encuentro muy bien, teniendo minutos, el equipo empezó bien la temporada… Tanto en lo personal como en lo grupal me siento muy bien". Y tampoco quiere alarmarse con los puntos perdidos en los últimos partidos de los rojiblancos, "En Champions fue un partido duro, con un equipo muy bueno, nos ganaron por la mínima y en el último minuto. Y Leganés sabemos que es un campo difícil, que siempre es complicado, y empatamos. Ahora tenemos el parón para prepararnos bien para el próximo partido, que va a ser muy importante", contestó.

Diego Pablo Simeone

Luciano sabe los pensamientos de su entrenador y quiere dar lo mejor de él para convencerle de que su sitio es aquí, "Bueno... También dijo el entrenador que todos estamos siendo competitivos por un puesto, y en base a lo que ve, viendo el rendimiento que le dan los jugadores, él decide el estilo de juego. Depende del rival podemos ser más verticales o menos", declaraba el joven a la pregunta del estilo del 'Cholo' Simeone. "Siempre es importante tener el respaldo del entrenador- Me está dando mucha confianza y muchos minutos y yo creo que también estoy trabajando bien para el equipo. Es cierto que lo más importante que necesita un delantero es el gol y aún no tuve la oportunidad de encontrarme con el gol pero seguiré trabajando para el equipo y si llega el gol, mucho mejor", destacaba.

Posible salida del Club

Ha sido uno de los nombres que más a sonado para abandonar el barco del Atlético de Madrid, "Siempre trabajé para quedarme aquí. Sé que se hablaba mucho, y que era el apuntado para salir, pero bueno, todo el trabajo y esfuerzo hecho en pretemporada y en los partidos amistosos para tratar de convencer al cuerpo técnico dieron sus frutos y hoy, gracias a Dios, estoy en el Atlético. Estoy muy contento", concretó. Y así lo ha intentado llevar el argentino, "No sé, trato de tomármelo con tranquilidad, sin volverme loco, porque se hablan muchas cosas que no son verdad y que no son concretas al cien por cien. Yo sé la verdad, así que mientras la gente hable y yo sepa la verdad, estoy tranquilo".

La vuelta de Diego Costa

El Atlético de Madrid está entre los grandes y la competencia es muy dura, "En este equipo hay competencia en todas las líneas. El grupo es muy competitivo, cada uno luchará sanamente por ganarse su lugar". En una de las líneas donde más es en ataque, donde él más cómodo se encuentra, "Son todos muy buenos delanteros. Al que le toca jugar siempre da el máximo, lo intenta, y se ve en el campo. La competencia que tenemos nos ayuda a todos a mejorar en el día a día". Y ahora con le llegada de Diego Costa más, "Será un refuerzo de jerarquía para el equipo. Ya estuvo aquí en otra época y lo hizo muy bien y ojalá que la que venga sea mucho mejor. Todos saben cómo es, goleó en el Atlético de Madrid, goleó en el Chelsea y ojalá que pueda seguir mejorando, marcando goles y que esté muy a gusto de nuevo acá", analizaba.

El Atlético de Madrid

Tras la marcha de las filas rojiblancas, se nota el crecimiento del Club, pero sigue siendo el mismo, "Sigue siendo lo mismo. Mientras siga estando la misma gente, que tiene su forma de trabajo, las cosas no van a cambar y siguen llegando los resultados, así que seguirán por el mismo camino. Obviamente el club sí va creciendo, va mejorando año tras año". Y espera y desea poder conseguir cosas grandes con la elástica rojiblanca: "Uno siempre sueña con lo máximo, poder ganar la Liga, o la primera Champions con la que sueña este club, sería muy lindo", finalizó.