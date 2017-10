Oblak, fuera del Mundial

Kane batió a Oblak en el descuento. / Fuente: UEFA

Malas noticias para el guardameta rojiblanco: Eslovenia no jugará el Mundial de Rusia. El combinado de Srecko Katanec era tercero antes de enfrentarse a Inglaterra, que ya estaba virtualmente clasificada. Eslovaquia era segunda, pero solo con un punto de ventaja sobre los eslovenos. Por lo tanto, Eslovenia tenía que recortarle dos puntos en dos partidos a Eslovaquia. Los rivales de los eslovenos eran Inglaterra y Escocia, mientras que los eslovacos se enfrentaban a Escocia y Malta.

Así llegaba Eslovenia a Wembley, enfrentándose a Inglaterra con la obligación de ganar para seguir con opciones para entrar en la repesca (si no ganaba seguía teniendo opciones, pero muy remotas, ya que pasaban por que Malta puntuara frente a Eslovaquia). Fue un partido serio de los eslovacos en los que Jan Oblak realizó algunas paradas de bastante mérito. Sin embargo, en el descuento Harry Kane consiguió batir al portero colchonero para darle los tres puntos a los ingleses. En el otro partido, los escoceses se impusieron por un gol a cero a los eslovacos, por que quedaba todo por decir en el último encuentro.

En la última jornada del grupo F, Eslovenia se medía a Escocia, mientras que Eslovaquia hacía lo propio con Malta. Tres países luchando por un solo puesto que otorgaba el derecho a jugar repesca. Los escoceses partían como segundos, por lo que eran los claros favoritos, ya que dependían de ellos mismos. Eslovenia tenía que ganar y que Eslovaquia no lo hiciera, mientras que los eslovacos estaban obligados a vencer a Malta y que Escocia no ganara. Los primeros en adelantarse fueron los escoceses, por medio de Leigh Griffiths. Sin embargo, un doblete del esloveno Roman Brezjak daba esperanzas a los de Oblak. No obstante, Eslovaquia ya iba ganando a Malta, por lo que solo podían esperar un milagro. Los escoceses consiguieron empatar en el 88, pero no consiguieron el tercer gol que les clasificaba para la repesca.

Por lo tanto, Eslovaquia se une a Irlanda del Norte, Dinamarca e Italia, que son segundas matemáticamente. La segunda clasificada de los grupos A, B, D, H e I se sabrá hoy, lunes.