Juanfran: "No quiero que se me recuerde por el número de partidos, sino por dejarme la vida"

Foto: Rodri J Torrellas - VAVEL.com

Uno de los pesos pesados de la plantilla del Atlético de Madrid ha hablado para MARCA sobre cómo ve al equipo, sus objetivos y su pérdida de protagonismo en esta primera fase de la temporada. Juanfran Torres ha iniciado su octava temporada defendiendo la elástica rojiblanca y ha cumplido 300 partidos oficiales.

El jugador asegura "sentir un orgullo tremendo por haber podido participar en tantos partidos". "Sólo tenía una cosa en la cabeza cuando me puse la camiseta el primer día, que era triunfar aquí y ser un jugador importante. Lo estoy consiguiendo y sólo quiero sumar muchísimos más. Con las ganas y la ilusión que tengo, quiero más: seguir siendo importante, jugar muchos partidos y sobre todo que el míster siga manteniéndome la misma confianza que estos años", añade.

El aumento de competitividad interna en el plantel colchonero ha afectado a los minutos de jugadores que parecían intocables. Es el caso del capitán Gabi, Godín o el propio Juanfran Torres, que no ha participado en los tres últimos partidos de liga: "Desde el año pasado ha habido un cambio en lo que es mi posición en el equipo, tras haber estado muchísimos años jugando todas las semanas y todos los partidos. Yo, juegue 1 o 90, siempre voy a dar el máximo", comenta el jugador.

"He podido jugar en Valencia y Roma, frente al Málaga y Chelsea, y he competido bien y he estado fuerte. Me he encontrado bien y creo que la gente y el mister están contentos con mi rendimiento. Lo que quiero es seguir mejorando y hacerlo mejor conforme vayan pasando los partidos", explica Juanfran sobre su situación en el equipo.

"Nuestra fortaleza estos años ha sido creer en el camino que nos marca el míster"

Diego Pablo Simeone ha cambiado su manera de gestionar la plantilla y las rotaciones se han convertido en algo habitual en este inicio de temporada. El técnico argentino ha dejado atrás eso de contar con 13 futbolistas y sobrecargar de partidos a los mismos jugadores y está dispuesto a dar oportunidades a todos integrantes del equipo. Juanfran ha elogiado la labor de su míster, afirmando que "Simeone no se fija en los nombres y cualquiera que trabaje con ilusión y ganas, se puede ganar el puesto; hay muy buen equipo y muy buenos jugadores, así que cualquiera puede salir de inicio o en la segunda parte a resolver".

"El aficionado del Atlético, independientemente de quien juegue, quiere que el jugador que salga al campo se deje la vida en cada partido... De eso es de lo que debe estar mentalizado todo el equipo, no de jugar más o menos partidos", comenta el jugador sobre la situación.

En cuanto al cambio generacional que se está viviendo en el Atlético, Juanfran destaca la importancia que tiene que los más veteranos "den ejemplo a los más jóvenes y les contagien a base de trabajar, trabajar y trabajar". "Yo me veo más fuerte que nunca, mejor que hace años... cada año me encuentro mejor", comenta.

"Siempre voy a creer en Gabi y en Simeone"

El lateral derecho finaliza contrato con el Atlético de Madrid en junio de 2018 y aún se desconoce si renovará o no. El futbolista lo ha querido explicar de la siguiente forma: "He tenido conversaciones con Miguel Ángel y Andrea, y durante el año seguiremos hablando. Yo no quiero renovar por renovar, si lo hago es porque me siento importante en el equipo y porque creo que puedo estar rindiendo aquí al máximo nivel. No quiero que nadie me regale nada. Esperemos que se arregle y que por las dos partes lleguemos a un acuerdo".

El Atlético ha llegado al parón internacional tras cosechar una derrota en Champions frente al Chelsea y un empate que supo a poco en liga frente al Leganés. Ahora, el Barcelona, como líder de la tabla, visita el Wanda Metropolitano. Juanfran asegura que "el Barça está en un momento increíble y el equipo tendrá que dar lo mejor de sí para poder ganarles". "Nuestros partidos contra ellos siempre han sido grandes. Hemos disfrutado ganándoles en grandes noches. Después de estos dos partidos en los que no ganamos, enfrentarnos al Barcelona es mejor para nosotros, para estar más serios, más fuertes y más concentrados", comenta.

"Yo no pienso que el equipo esté mal ni mucho menos, lo que pasa es que venimos de dos partidos sin ganar y hemos puesto el listón tan alto en estos últimos años que perdemos uno y empatamos otro y parece que se acaba el mundo y el equipo está muy mal", añade.

El conjunto rojiblanco se ha complicado la clasificación a octavos de final en la competición continental al no haber ganado ninguno de los dos partidos jugados, pero Juanfran apela a la calma, al partido a partido y dice que "solo hay que pensar en ganar al Qarabag para verlo todo diferente".

Por último, el futbolista del Atlético de Madrid dejó claro que sigue "convencido de que Gabi levantará una Champions". "Esperamos tener una buena fase previa, clasificarnos para octavos y a partir de ahí ir dejarnos la vida en cada eliminatoria para poder llegar a otra final", concluía.