Leganés - Atlético de Madrid: puntuaciones Atleti, 7ª jornada Liga

Simeone sorprendió con una alineación de 3-5-2 por las bajas en defensa de Filipe Luis y Lucas Hernández. Un experimento que no le salió del todo bien y al final volvió a su esquema habitual de 4-4-2.

Oblak (10): Fue el mejor del Atlético. Con sus 3 manos claves de la segunda mitad evitó una nueva derrota.

Giménez (6): Salió como lateral derecho y cumplió con las expectativas. Su participación en ataque fue más costosa.

Savic (6): De todos los centrales, fue el más destacado. Tuvo un gran papel en su posición.

Godín (3): El uruguayo no estuvo. No está en plena forma y se nota. Acabó de delantero centro pero ni allí supo destacar.

Thomas (4): Aunque está siendo un fijo para Simeone, ayer no tuvo su mejor partido. Falta de creatividad y manejo del equipo.

Gabi (4): Volvía al once titular pero no tuvo su mejor noche.

Correa (4): Participativo, con ganas…pero no fue su noche. No estuvo acertado en portería y no ayudó en la profundidad que necesitaba el equipo.

Saúl (6): Fue uno de los mejores. Juegue donde juegue lo hace bien. Empezó de lateral izquierdo y acabó siendo el enganche en el centro del campo. Tuvo en sus botas el gol con un disparo desde segunda línea.

Koke (4): El Atlético necesita al canterano y no está. Quiso ser el eje del equipo en busca de balones pero no lo consiguió.

Griezmann (1): Su nivel se iguala al del resto del equipo, solo que a él se le señala más. Tiene que ser el líder ofensivo del Atleti. No estuvo participativo en el juego, no salió a recibir ni a distribuir, no se desmarcó, no buscaba a sus compañeros…0 del galo.

Vietto (3): Se está ganando la confianza de Simeone y un partido más fue titular, pero no demostró por qué. Protagonizó la primera ocasión peor no aportó mucho en la línea ofensiva.

Carrasco (3): Desaparecido, fue el primer cambio. Jugó por el costado con Correa y cabó en la punta de ataque. Pero no tuvo oportunidad de demostrar su calidad.

Fernando Torres (3): Tampoco consiguió darle refresco al Atleti. Pudo marcar con un cabezazo que acabó rematando con el hombro.

Vrsaljko (5): No completó un partido bueno, no tuvo mucho trabajo. Fue el tercer cambio, entrando por Griezmann, para dar equilibrio al equipo.