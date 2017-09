Diego Costa ya se entrena con el grupo

Google Plus

El 1 de julio de 2014 se hacía oficial el fichaje de Diego Costa por el Chelsea, previo pago de 38 millones de euros. Desde ese día la afición rojiblanca a anhelado el regreso de Diego y por todos es sabido que el de Lagarto también soñaba con volver a vestir la rojiblanca.

Foto: Diego Costa se ejercita junto a sus compañeros / Ángel Gutiérrez (Atlético de Madrid) Tras un verano atípico en la vida del futbolista y un fichaje más que extraño, finalmente lo importante es que Diego Costa firmó por el Atlético y estos días sigue completando pasos de cara a su debut en el mes de enero. Tras entrenarse dos días en el gimnasio y sobre el césped en solitario, solo con la compañía de los preparadores físicos del club, por fin llegó el gran día en el que el delantero se ejercitó junto a sus compañeros. En el último entrenamiento de la semana previo a medirse al Leganés en Butarque el sábado a las 20:45 horas y tras el tropiezo europeo ante el Chelsea, la afición del Atlético de Madrid por fin tenía buenas noticias y es que Diego Costa saltaba al césped de la Ciudad Deportiva Wanda en Majadahonda junto a sus compañeros. Parece que estos tres años lejos de Madrid no han hecho mella en la relación de Costa con sus compañeros, y es que pudimos ver a un Costa totalmente integrado con el grupo, bromista con sus compañeros y con muchas ganas de trabajar. La integración del delantero en el equipo es total y solo falta que la parcela física acompañe, pero eso no parece un problema ya que con 3 meses por delante y con el Profe Ortega al mando, Diego Costa llegará a enero en plenas condiciones para ayudar al equipo en el tramo final de temporada.

PROBLEMAS EN EL LATERAL IZQUIERDO

Pero no todo fueron buenas noticias en el entrenamiento matutino de este viernes, y es que a la ya conocida baja de Filipe Luis, que sufre una lesión grado I en la musculatura isquiotibial y que no podrá estar el derbi ante el Leganés, hay que sumar la ausencia en el entrenamiento del que se posicionaba como sustituto del brasileño: Lucas Hernández. El defensor francés no saltó al césped del Cerro junto a sus compañeros y se quedó haciendo trabajo específico en el gimnasio debido a una lesión en los isquios. Se le acumulan los problemas al entrenador argentino en esa posición y es que tendrá que buscar un sustituto a estas bajas. La opción más clara parece la de colocar al croata Šime Vrsaljko en el lateral izquierdo o bien que el polivalente Saúl Ñíguez juegue de lateral.