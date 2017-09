Google Plus

A mejorar: Más eficacia y precisión/ FOTO: Martín Velarde

El Atlético de Madrid no pudo llevarse puntos de su estreno europeo en el Wanda Metropolitano debido a la presión que el Chelsea de Conte realizó sobre las líneas de ataque y centro del campo del conjunto colchonero. Devolviéndole a los rojiblancos las armas que este emplea cuando consigue la victoria. Los londinenses se impusieron con un tanto a dos remontando un uno cero y siendo siempre superior en cuanto a eficacia y control en el centro del campo en el que ganó ampliamente a los puntos a los locales.

Falta eficacia en el ataque, ya que con la plantilla de seis delanteros, Griezmann, Vietto, Torres, Carrasco, Correa y Gaitán, solamente ha conseguido 11 tantos en la competición doméstica. Cinco de ellos los anotó en una sola jornada ante Las Palmas en Gran Canaria y un solitario gol en la competición europea que fue el tanto de ayer de penalti por un jugador galo. Todos estos delanteros no están respondiendo a las expectativas que el club rojiblanco había depositado en ellos al inicio de la temporada y esperan con impaciencia el 1 de enero de 2018 en el que pueda ser alineado el flamante refuerzo Diego Costa. La afición rojiblanca espera que el retorno del 9 ayude al Atlético a fortalecer su línea atacante y un aumento de la eficacia goleadora del equipo que ya conoce a Costa como un fácil goleador en las temporadas anteriores.

El Atlético está echando de menos la presión que antaño ejercían los centrocampistas colchoneros y echa en falta sobre todo a su eterno capitán Gabi al que el paso de los años no le perdonan y que está compartiendo su puesto con Thomas. El centro del campo rojiblanco no es el de temporadas anteriores, en el que asfixiaban a sus contrarios desde el área rival que a duras penas conseguían llegar con balones centrados al medio de campo y allí se encontraban con la fuerza y pujanza de Saúl y Koke que en esta temporada no están siendo los baluartes que antes eran. A ello hay que sumar que el eje de la zaga está dejando demasiados huecos entre ellos y ya son varios los goles que el equipo colchonero ha recibido en remates de cabeza cuando hace unas temporadas era impensable que los rivales contrarios marcaran goles de cabeza al Atlético de Madrid.