Atlético de Madrid-Chelsea FC: las puntuaciones 2ª jornada UCL

Mal partido en general del Atleti que tuvo pocas ocasiones y que consiguió el gol a través de un penalti muy claro que David Luiz cometió sobre Lucas Hernández. El centro del campo fue una feria y en defensa el equipo estuvo contundente y algo mejor que el resto.

Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Simeone

6| Intentó cambiar el partido con la salida de Torres, pero no era un partido para él, tampoco acertó con el once inicial, Thomas ralentizó el juego del equipo en un partido en el que hacía falta más velocidad, Juanfran estuvo ausente y perdido todo el encuentro y eso provocó que la banda derecha quedara casi huérfana en ataque. Acertó con Correa ya que fue el único que intentó llegar pero le hizo correr demasiado y se cansó muy rápido, teniendo en cuenta la exigencia física del encuentro.

Jan Oblak

7| El esloveno estuvo bien en líneas generales y cuajó un gran partido aunque parece que en el gol de Morata podría haber hecho algo más. Jugó un buen partido y fue de los mejores jugadores sobre el césped.

Juanfran Torres

3| El jugador alicantino no ha conseguido su mejor nivel desde que se lesionara la pasada temporada y no tiene, aun, el nivel que se requiere para un partido de estas características. El lateral derecho del Atleti estuvo perdido todo el partido y no se encontró cómodo en ningún momento, en el gol de Morata no fue capaz de moverse y parar el centro, o por lo menos molestar a Hazard que lo tuvo muy fácil. Tuvo que ser apoyado continuamente por sus compañeros. Impecable su entrega y su compromiso, como siempre, pero no le acompaño ni el físico ni la cabeza.

Lucas Hernández

7| Muy serio el central francés al que le da igual en qué posición de la zaga se le coloque que siempre hace buen partido, en esta ocasión, y aunque cometió un error que le costó el empate al equipo local, hizo un partido correcto y estuvo muy fino a la hora de hacer entradas y muy bien cortando balones peligrosos.

Diego Godín

6| Buen partido del uruguayo, estuvo muy atento todo el encuentro y consiguió parar, junto con Lucas, el matillo pilón que fue el Chelsea en muchos momentos del partido. Uno de los pocos jugadores algo más destacado del cuadro rojiblanco.

Filipe Luis

5| El brasileño no estuvo del todo mal pero cometió errores impropios de su veteranía y de su calidad. También tuvo alguna incursión por la banda que estuvo bien, pero su imprecisión puso en apuros a la defensa del Atleti.

Jorge Resurrección (Koke)

4| Partido malo del vallecano, que no se encontró cómodo en ningún momento del partido, estuvo falto de ideas, impreciso en los pases y centros, y aunque tuvo un disparo que atajó Courtois y que le pudo dar a los rojiblancos un valiosísimo dos a cero, no acertó el centrocampista del Atleti.

Saúl Ñíguez

4| Bastante mal estuvo el ilicitano que tampoco estuvo en todo el partido, estuvo impreciso en los pases, falto de ideas y errado a la hora de elegir el momento de los pocos tiros que hizo. Falló el rechace del tiro de Koke que pudo poner el dos a cero en el marcador pero nada que destacar del jugador del Atleti.

Thomas Partey

5| El medio ghanés hizo un partido nada más que correcto, interceptó algún balón de forma crucial pero ralentizó el juego del equipo y no estuvo muy acertado en los pases, a pesar de ser un jugador que destaca por ello.

Yannick Carrasco

6| Fue un buen partido del jugador belga, que intentó hacer de las suyas por la banda izquierda y que destacó sobre sus compañeros en el centro del campo.

Antoine Griezmann

5| No fue un buen partido para Griezmann, del que se espera mucho más en un partido de estas características, como reconoció en zona mixta, no estuvo bien y el equipo necesitó una versión mejor del francés que no termina de llegar.

Ángel Correa

7| El delantero más destacado de los que jugaron, intentó crear y no le salieron las cosas, parecía que el rosarino, de 20 años, tenía que tirar del equipo y eso le agotó, tanto es así que no pudo aguantar todo el partido como en otras ocasiones.

Nicolás Gaitán

SC| Nada destacable del extremo argentino, que no tuvo protagonismo ninguno.

Fernando Torres

6| Destacables los minutos del fuenlabreño que lo intentó y tuvo control sobre el balón los minutos que estuvo sobre el césped. Cuajó buenos minutos pero, se notó que no era un partido para él ya que no pudo hacer más que algún acercamiento poco acertado.

José María Giménez

7| Contundente y con muchas ganas salió el uruguayo que hizo unos minutos bastante buenos sobre el verde del Metropolitano.